Osimhen, c’è una maxi clausola rescissoria sul contratto: ecco quanto vale

Victor legge le carte a Osi. Non ha la sfera di cristallo, davanti a lui, ma soltanto idee molto chiare come la t-shirt bianca (su ciuffo biondo) e i microfoni di Morning Footy, in onda su CBS Sports. L’argomento, manco a dirlo, è il suo futuro: Osi è uno dei più grandi centravanti del mondo e di conseguenza uno dei più desiderati. È una storia che va avanti sin dalla scorsa estate, prima ancora del rinnovo con il Napoli fino al 2026 firmato e annunciato il 23 dicembre, a un passo dai regali di Natale. Si chiacchiera della Premier - the best - e delle indiscrezioni che piovono puntualmente sulle teste delle star del calcio. E Osi mette i tarocchi sul tavolo.