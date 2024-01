Nehuen Perez al Napoli, è fatta: quinto colpo di De Laurentiis

NAPOLI - Il Napoli ha praticamente definito il quinto e ultimo acquisto di questo mercato. De Laurentiis ha messo le mani su Nehuen Perez, difensore centrale dell’Udinese, che andrà a completare il reparto di Mazzarri. L’argentino, 23 anni, ex Atletico Madrid, arriverà in azzurro a titolo definitivo, in un’operazione da 18 milioni di euro complessivi ed è pronto a fare i bagagli. Una nuova avventura che lo alletta dal punto di vista professionale, considerando che ritroverà anche la Champions soltanto annusata e sfiorata ai tempi di Simeone. Firmerà un contratto di 4 anni e mezzo.