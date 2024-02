Parla Samardzic: la frase sulla mancata cessione fa capire tutto

Lazar Samardzic ha vissuto un mese di gennaio intenso con le voci di mercato sempre più insistenti e la corte del Napoli (ma anche della Juventus ) che, però, non si è tradotta in trasferimento . Il centrocampista serbo è rimasto all'Udinese e lunedì, dopo la vittoria della sua squadra sul campo della Juventus , ha commentato proprio la permanenza in bianconero assieme al compagno Perez, anche lui ad un passo dal Napoli.

Cosa ha detto Samardzic dopo Juve-Udinese?

"In allenamento abbiamo sempre dato il massimo, ora che il mercato è finito siamo felici di essere rimasti". Tra i due è stato proprio Perez a sfiorare di più l'azzurro. La trattativa era ormai chiusa ma poi, come rivelato da De Laurentiis, non si è conclusa per una questione di dettagli. Se li gode Sottil, che lunedì ha conquistato tre punti preziosi a casa della Juve con entrambi in campo dal primo minuto.