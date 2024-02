Juve-Udinese diretta: segui LIVE la partita di oggi

Sta per scoccare l'ora di Juventus-Udinese. Gli uomini di Allegri vanno a caccia del riscatto dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro l'Inter per tornare a -4 dai nerazzurri (che devono recuperare una partita) e ristabilire le distanze sul Milan, che battendo il Napoli si è portato a un solo punto dai bianconeri. Agganciati dal Verona al terzultimo posto, gli ospiti allenati da Cioffi cercano invece punti preziosi in chiave salvezza.