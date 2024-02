Allegri e il gesto dopo il gol dell'Udinese: sulla panchina Juve spunta una tv

Massimiliano Allegri ha voluto immediatamente rivedere il gol subito dalla Juventus contro l' Udinese . Le telecamere di Sky lo hanno immortalato in un momento non propriamente usuale a bordocampo negli altri stadi d'Italia. I friulani sono andati al riposo in vantaggio all' Allianz Stadium grazie a una rete di Giannetti .

Allegri rivede in presa diretta il gol di Giannetti

Neppure il tempo che il pallone finisse in rete e Allegri è corso in panchina per analizzare attraverso l'ausilio di un monitor la dinamica dell'azione che ha portato Giannetti a girare in rete un pallone respinto con affanno da Alex Sandro sugli sviluppi di una punizione dalla destra, calciata da Samardzic. Un replay in presa diretta, osservato con grande attenzione, per valutare le responsabilità e fugare ogni possibile dubbio in merito alle responsabilità.

Allegri e il monitor: il precedente con Vlahovic

Visibilmente contrariato, Allegri ha subito dato indicazioni in campo ai suoi uomini. Per quanto riguarda il monitor dell'Allianz Stadium utilizzato da Allegri non si tratta, però, di un inedito: celebre la smorfia per l'errore di Vlahovic in occasione del match interno con il Napoli.