Allegri, lo sguardo in panchina dopo l'errore di Vlahovic in Juve-Napoli dice tutto

Un monitor personale per rivedere le azioni in tempo reale. Massimiliano Allegri segue così la sua Juve all'Allianz Stadium e ieri sera DAZN ha catturato l'istante in cui il tecnico di Livorno si è recato al suo VAR personale, se così si può definire, per rivedere l'azione che ha portato Vlahovic a un passo dal gol nel vantaggio nel primo tempo.