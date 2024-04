"Napoli, accordo con Nelsson del Galatasaray": l'indiscrezione dalla Turchia

Napoli su Nelsson? I dettagli

Secondo quanto riportato da Fanatik, non ci sarebbe stato alcun incontro tra il Napoli e il Galatasaray. Nelsson avrebbe comunicato alla società turca la fine della propria esperienza in giallorosso al termine della stagione. Il club partenopeo avrebbe incontrato l'entourage del calciatore, con l'ex Copenaghen desideroso di vestire la maglia azzurra dopo aver perso il posto da titolare al Galatasaray in seguito all'acquisto di Sanchez. Il costo dell'operazione sarebbe di 15 milioni di euro.