Napoli alla ricerca dell’erede di Osimhen: David si avvicina

Si chiama Jonathan detto Jo. Jo David , centravanti di razza, canadese nato a New York che gioca nel Lilla , il gol in due mondi: dal Canada all’Europa, con vista sul Golfo. All’alba della rifondazione, un processo già nel pieno nonostante la stagione non sia ancora finita e la rincorsa all’Europa sia sempre accesa al netto di tutte le frenate e le occasioni sprecate, il Napoli avrebbe cominciato a muovere anche i primi passi nel futuro della squadra: in Francia si racconta di un incontro con l’entourage di David, 24 anni, uno dei principali candidati alla successione di Osimhen , in questa fase il più accreditato, comunque testa a testa e in volata con Santiago Gimenez , il messicano di 23 anni (domani) nato a Baires che fa impazzire il popolo del Feyenoord. Gli agenti di Jonathan, di recente, sono stati segnalati a Milano, in giro per l’Italia, e del resto la stima nei confronti del giocatore è datata: si parlava di lui già un anno fa, quando segnava a raffica in Ligue 1 . Una sanissima abitudine mai smarrita, per altro: ha cominciato in frenata, 2 reti in campionato dall’11 agosto al 26 novembre, e poi è scoppiata la vena. E sono piovuti gol: 14 fino al 5 aprile, all’ultima partita giocata contro l’OM; 23 in totale contando anche le coppe.

Napoli su David, erede collaudato di Osimhen

Il Napoli ha bisogno esattamente di questo: peso in attacco, al centro di un regno che Osimhen lascerà presto senza re. Con un trono e uno scettro da assegnare: il Psg si muove dietro l’ombra di Victor, esattamente come il club azzurro sta facendo con David. Referenze ottime. E per mera casualità anche la stessa provenienza di Osi: nel 2020 fu acquistato dal Lilla e ora è dal Lilla che potrebbe arrivare il suo erede. Un incastro già avvenuto in Francia: Victor andò a Napoli e Jo prese il suo posto. Meccanismo collaudato. Il valore? Intorno ai 50 milioni, la richiesta di base, ma il suo contratto scadrà nel 2025 e ovviamente De Laurentiis tratterà. E con lui Giovanni Manna, l’uomo scelto per dirigere l’area tecnico-sportiva, dal momento in cui si esaurirà il suo rapporto con la Juve e il nuovo incarico diventerà ufficiale.

Cosa dicono in Francia sul futuro di David

Nato a Brooklyn, New York, da genitori haitiani, David s’è trasferito con la famiglia a Ottawa a 6 anni e poi nel 2018 è volato in Belgio, al Gent, per cominciare la sua carriera europea e consacrare lo status di cittadino del mondo. Centravanti o seconda punta, 180 centimetri e un ruolo da protagonista nel titolo francese vinto dal Lilla nella stagione 2020-2021, Jonathan detto Jo ha dribblato un po’ i microfoni in questi giorni quando è stato interrogato sul tema. «Il mio futuro? Mi resta ancora un anno di contratto con il Lilla: francamente non ci penso, anche se negli anni scorsi ci sono state delle voci», ha detto ai microfoni de La Voix du Nord. «Sono al Lilla e rimarrò qui finché non firmerò con un altro club. Per me è sempre stato così». Di trattative di rinnovo con i dirigenti francesi, però, non v’è traccia. «Non so se hanno affrontato l’argomento con il mio agente oppure no. Ne parleremo a fine stagione. Mancano ancora partite importanti e voglio concentrarmi sul campo». In Francia hanno commentato così: Jonathan tiene alta la suspense. Una lettura verosimile. Anche perché il Napoli, presto, avrà proprio bisogno di un centravanti come lui.