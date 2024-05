"Il Napoli vuole Greenwood. Ha già parlato col Manchester United"

Arrivano conferme sull'interesse del Napoli per Mason Greenwood . L'attaccante inglese di proprietà del Manchester United, in prestito quest'anno al Getafe , piace molto al club di De Laurentiis che valuta diversi profili per la rifondazione della rosa in vista della prossima estate. Ne parla anche The Athletic che fa riferimento anche a contatti già avvenuti tra i club.

Dieci gol in stagione con il Getafe

Il Napoli è molto interessato al calciatore, ha cominciato a chiedere informazioni allo United che in estate vorrebbe cederlo a titolo definitivo nonostante la richiesta del Getafe di rinnovare il prestito. Proprio in Liga il giocatore si è rilanciato segnando dieci gol in stagione con svariati assist. Greenwood, anni 22, è un esterno d'attacco, gioca prevalentemente a destra, ma in realtà è anche un jolly, un giocatore duttile - spesso utilizzato anche come prima punta - capace di ricoprire più ruoli in zona offensiva. Il Napoli ci pensa.