Giuffredi: “Gaetano e Folorunsho a Napoli protagonisti, preconvocati da Spalletti”

Novanta minuti al termine del campionato di Serie A ed è già tempo di pensare al prossimo mercato estivo. In casa Napoli, la seconda sessione del 2024 sarà caratterizzata anche da tanti rientri dai prestiti. Tra questi, compaiono profili interessanti come Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho ed Elia Caprile. Per quanto concerne il centrocampista del Cagliari e il mediano in forza al Verona, l'agente Mario Giuffredi non ha dubbi: possono tornare alla corte di De Laurentiis e non cercare necessariamente altri lidi. Del resto, su di loro, ci sono anche gli occhi dell'Italia di Luciano Spalletti.