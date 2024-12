Napoli, cosa ha detto De Laurentiis durante la festa di Natale

Napoli - Non c’era Buongiorno, ieri sera, al Christmas Party del Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. L’infortunio lo ha costretto a dare forfait. Il difensore era l’unico assente del gruppo squadra, tutti elegantissimi, in un evento inedito in una location suggestiva, tra Napoli e Portici, affacciata sul Golfo, che custodisce la storia delle ferrovie italiane. È stata una serata speciale con oltre 600 invitati. Tutti insieme, dai dirigenti ai giocatori, per gli auguri di Natale in grande stile. Con sentito discorso di De Laurentiis.

Il brindisi e il discorso di De Laurentiis

Il presidente del Napoli ha fatto gli onori di casa ringraziando tutti, dai collaboratori agli sponsor, dai fornitori ai dipendenti: «Oggi il Napoli è un riferimento grazie al quale raccontare le eccellenze della nostra città. Voglio ringraziare la nostra squadra, i nostri calciatori straordinari con le loro mogli, con accanto il mister che ha scelto il nostro progetto e che ogni giorno lavora con il direttore Manna e tutto lo staff per rendervi tutti orgogliosi dello stesso club e di un gruppo capitanato da Di Lorenzo che saprà darci nel tempo grandi soddisfazioni». Ricordando del «connubio tra il Napoli e Napoli e del percorso di valorizzazione per la città e la regione», De Laurentiis ha aggiunto: «Sono contento che Manfredi e De Luca siano seduti vicini, capisco che a volte ci siano dei contrasti ma vi invito a lavorare insieme per poter ottenere dallo Stato italiano quello che meritiamo». Poi tocca a Conte: «È il mio primo Natale in questa città e con la mia nuova famiglia Napoli. È un orgoglio».



Gli artisti sul palco e i vip

Artisti, trampolieri, coro gospel, una band sotto le stelle, luci natalizie, il tappeto rosso tra i binari. Squadra divisa con due-tre giocatori per tavolo, disposti tra le locomotive, uniti ad altri ospiti. Finger food con champagne francese nell’attesa di accomodarsi, poi menù ricco. Ogni piatto a cura di uno chef stellato diverso: baccalà, insalata di rinforzo, una rivisitata aglio olio e peperoncino con tubetti e astice, ricciola alla brace, dessert a base di crema cotta al caffè e i dolci di Poppella. Ngonge e Gilmour i primi ad arrivare in auto, poi tutti gli altri a bordo di navette con Conte e Oriali in prima fila. Location era blindatissima, protocollo di sicurezza molto rigido. Nel corso della serata, che per i giocatori si è conclusa verso le 23 dopo aver sfilato al completo sul palco come le rispettive mogli e compagne, tour guidato al Museo per tutti gli ospiti. Toccante il monologo dell’attrice Cristiana Dell’Anna. Tra gli artisti presenti, Alessandro Siani, Marco D’Amore, Geolier, Sal Da Vinci, Andrea Sannino.