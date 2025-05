De Bruyne e David, gli obiettivi del Napoli: a che punto sono le trattative

Napoli-David, gli agenti sono in città

All’epoca, John non era neanche nelle idee dei suoi. Cioè Jonathan David, 25 anni, canadese nato Brooklyn, New York; centravanti del Lilla soltanto formalmente: è un parametro zero libero di accordarsi con chi voglia e soprattutto con chi riesca a soddisfare le sue pretese. Il Napoli è molto, molto interessato: lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi dell’attacco per la prossima stagione e ieri, mentre lui giocava con il Brest, sono sbarcati in città i suoi agenti per affrontare con il club azzurro il discorso di un accordo articolato; sospeso tra ingaggio e una commissione alla firma molto ingente.

Napoli, David e De Bruyne sono gli obiettivi

A colpire, però, è un altro aspetto: come nel caso di De Bruyne, si tratta di uno svincolato. Illustre, libero e molto prezioso: parallelamente agli obiettivi, evidentemente è cambiata la politica di mercato del Napoli. David e KDB sono trattative nel pieno, c’è fermento enorme a prescindere dalla situazione legata al futuro di Conte: la voglia è chiuderle presto entrambe, anche perché l’apertura è totale su entrambi i fronti. Caldissimo quello relativo a De Bruyne: la prossima settimana sarà decisiva.