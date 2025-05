NAPOLI - Antonio Conte è a Napoli, al suo posto, tra Chiaia e il mare, in quell’angolo di terra e cielo che non ha bisogno di una panchina per ammirare il futuro. Di questi tempi, del resto, è sufficiente andare poco più in là. Facciamo presto, ancora quarantotto ore: la sua risposta al nuovo progetto De Laurentiis è attesa entro domani. Ma nell’aria c’è già qualcosa di nuovo dopo l’incontro con il presidente di martedì a Roma, i contatti andati in scena anche ieri e un’immagine: "Ultima cena napoletana, ci rivediamo a luglio", la storia Instagram che il collaboratore Elvis Abbruscato ha ripostato dopo la pubblicazione di un amico. Social impazziti. Un bel po’ di quei nuvoloni che avevano invaso il cielo del Napoli sono stati soffiati via dalle garanzie di costruire un club sempre più competitivo e completo - strutture comprese - e una squadra sempre più forte e in grado di lasciare il segno in Italia e in Europa. La parte fondamentale del piano operativo riguarda il mercato: il presidente ha prospettato investimenti da 200 milioni di euro e un mercato di altissimo livello. Del resto il ds Manna, fondamentale tessitore della tela nell’ombra, ha cominciato a muoversi in largo anticipo stringendo per De Bruyne e David. Due svincolati, due parametri zero che rappresentano la testimonianza in vita di quanto sia già diverso il respiro delle operazioni del Napoli: la barriera degli svincolati d’oro è stata abbattuta. E così, beh, non resta che attendere la risposta di Conte: in agenda c’è un altro incontro, quello definitivo e decisivo; e nel frattempo la clessidra scorre tra le domande e le manifestazioni d’affetto che la gente ha regalato anche ieri al tecnico per le strade di Chiaia. E allora, ancora quarantotto ore. Come nel film. Un passo dopo l’altro. E ogni giorno con più fiducia e ottimismo: il sale della vita e del calcio. Con l’idea che il finale a sorpresa non sia più così lontano come lunedì: la Juve, corteggiatrice spiazzata ma spietata, ha aumentato il pressing in attesa di sviluppi. E Max Allegri, il tecnico che il Napoli vorrebbe in caso di divorzio, è accerchiato dal Milan. Tutto gira intorno a De Laurentiis e Conte.