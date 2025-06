Retroscena Osimhen: Inzaghi ha fretta, il Napoli no. E c’è anche il Galatasaray

Resta sempre vivo l'interesse del Galatasaray con cui Osi ha appena vinto, oltre al campionato, anche la Coppa di Turchia con doppietta in finale. Feeling speciale col club e coi tifosi. A Istanbul è diventato un idolo, un re . Ha segnato 37 gol, di cui 26 in campionato, e ha conquistato l'affetto della gente che ancora sogna di poterlo vedere con la maglia del Galatasaray. Ma il club sta provando a convincerlo con uno sforzo sull’ingaggio . Quello attuale è di 10. Offerta concreta, pressing reale, ma cifre decisamente distanti da quelle in piedi con l'Al-Hilal. Per lo stesso motivo tutti i club inglesi che avevano pensato a lui, adesso sono dietro.

De Laurentiis non fa sconti sulla clausola e aspetta

È una partita a tre: Osimhen, l'Arabia e il Galatasaray. Nel mezzo centinaia di milioni (si parla di un triennale) più quelli che serviranno per coprire la clausola da 75 milioni prevista nel contratto del giocatore con scadenza 2026. La posizione del Napoli, come detto, è chiara. De Laurentiis, in questo momento, è spettatore interessato mentre dall'Arabia non si arrendono e avanzano con una nuova proposta. La speranza a Riyad è che la garanzia di una trattativa lampo, con chiusura nei prossimi giorni, possa convincere Adl ad accettare anche una cifra di poco inferiore alla clausola. L'addio di Osi sarà un assist per il mercato in entrata. Un anno fa il grosso delle operazioni furono chiuse solo a fine agosto. Il Napoli aspettava l'addio di Victor che non si concretizzò. Solo a inizio settembre arrivò il Galatasaray in prestito. Adesso la strada è tracciata: Osi, al Napoli dal 2020, 113 gol dal suo arrivo in Italia (compresi quelli al Galatasaray), è ad un passo dall'addio.