Napoli, l'Al Hilal di Inzaghi non molla Osimhen: la nuova offerta e la possibile risposta di De Laurentiis

NAPOLI - Non solo Inzaghi. L’Al Hilal, club che ha appena ingaggiato l’ex tecnico dell’Inter, torna in Italia, questa volta per chiudere la trattativa di mercato per uno degli attaccanti più ricercati del momento. Viktor Osimhen è nel mirino del club arabo che in passato ha già avuto modo di tesserare campioni passati dal campionato italiano come l’ex difensore del Napoli Koulibaly, o l’ex centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic. I dirigenti arabi sono da tempo sull’attaccante nigeriano, ma la trattativa stenta a decollare. L’Al Hilal ha presentato una proposta al Napoli da 65 milioni di euro, più un bonus di 5 milioni di euro.