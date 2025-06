Il Napoli confida in Chiesa: riparte la corsa all'esterno che porta gol

Napoli, occhi su Ndoye

Di Dan Ndoye, 24 anni, si sa già tutto da tempo. Era nel mirino già a gennaio, il Bologna l'ha blindato ma ora è disposto a parlarne, certo alle proprie condizioni. La richiesta è ancora elevata, ma i contatti tra i due club sono frequenti. Piace, di Ndoye, la sua duttilità, la capacità di coprire senza affanno l'intera fascia senza limitarsi a essere considerato solo un esterno offensivo. Nell'ultima stagione ha segnato con una discreta continuità (8 gol in Serie A) e l'impressione è che i margini di crescita siano ancora notevoli. Un giocatore per cui prendere appunti.

Napoli, idea Chiesa

L'ultima idea porta a Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, un giocatore che Conte apprezza tanto per quella sua naturale capacità di saper fare l'esterno offensivo senza snaturarsi troppo nella sua istintiva predisposizione al sacrificio. Lo si trova avanti, dietro, a pressare, coprire e ripartire. Il Napoli al momento è fermo a una semplice richiesta d'informazioni. Questa è la fase della raccolta dati per ampliare le idee e le possibilità. Manna sa che il giocatore, anni 27, ha voglia di tornare in Italia dopo aver giocato poco in Premier League. Ha registrato la sua apertura a ritrovare la Serie A, il resto - nel caso - verrà da sé.

Napoli, sogno Lookman ma che prezzo!

Con uno così, con uno come Ademola Lookman, il Napoli garantirebbe a Conte - con Lukaku, McTominay, con gli assist di De Bruyne - un attacco show, un reparto da lunapark. Ma con una squadra come l'Atalanta trattare sarà difficile. Le cifre sono sul piatto, così come l'interesse del Napoli per un esterno che fa anche la punta e che nel calcio di Conte giocherebbe indifferentemente come alleato di Big Rom o come esterno sinistro, una sorta di erede in differita di Kvaratskhelia sei mesi dopo. Non è un mistero l'interesse del Napoli per Lookman ma il grande ostacolo è rappresentato dalle richieste della Dea che alza un muro: 60-70 milioni di euro. Tanti, troppi per il Napoli sia nella valutazione del giocatore, decisamente più bassa, che per il budget fissato per l'attacco.

Napoli, le piste olandesi

Lookman resta lì, in agenda, con altri nomi, come Noa Lang, 25 anni, in uscita dal Psv, cercato anche dall'OM, un altro talento che gioca a sinistra ma volendo pure a destra che ha numeri e colpi - anche continuità in zona gol - per rappresentare un identikit coerente con le richieste e la ricerca del ds Manna sul mercato. Ovvero un esterno che dribbla e segna indifferentemente. Che sa infiammare uno stadio. Che sa accendere una partita. C'è spazio in lista, c'è anche lui. In attesa delle prossime mosse.