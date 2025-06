De Bruyne è già virale: dai followers del Napoli ai segreti dell'addio mediatico alla Premier

Effetto De Bruyne sul Napoli

Kevin De Bruyne al Napoli è, mediaticamente, un colpo capolavoro. In attesa delle prime magie in campo e aspettando la presentazione ufficiale prevista a metà luglio. Sarà in grande stile, in una location d'eccezione, per un super giocatore. Il passaggio al Napoli lo hanno celebrato tutti. La Serie A, la Premier, la Champions, la federazione belga (che augura buona fortuna al tandem Lukaku-De Bruyne). Sono arrivati complimenti e supporto da ogni parte del mondo, da ex compagni o storici avversari, dal City («dieci anni indimenticabili») e dai suoi vecchi tifosi, dalle principali testate internazionali. Kdb, la sua sigla, è in tendenza da giorni sui social. Ogni post è virale, vanta migliaia di condivisioni, like, risposte. E la t-shirt speciale, in vendita da giovedì subito dopo l'ufficialità sullo store online del Napoli, è richiestissima. In tantissimi l'hanno subito prenotata. Molte taglie sono già sold out. Altre stanno per terminare. Se n'è parlato anche in Belgio. Tutto sta facendo notizia. Napoli è ovunque. Un riflesso di marketing inevitabile per la portata di un affare storico. In città non si parla d'altro. De Bruyne-mania, anche sul presepe: il maestro Genny Di Virgilio ha già provveduto a creare la statuetta di Kdb ma senza inserire il numero di maglia. Il dibattito è ancora aperto e il dubbio resiste. La 17 che ha avuto al City è di Olivera, la 7 del Belgio appartiene a Neres. Vedremo come finirà. Dettagli. Novità anche sul fronte della casa: i De Bruyne valutano l’idea di andare a vivere vicino all’amico Lukaku, fuori città, più vicino al centro sportivo.

La Premier celebra KDB con McTominay

Sui social, ieri, è spuntata anche una specie di macchia rosso sangue, invece era un tappeto di velluto su cui Kdb ha fatto danzare il pallone nei suoi dieci anni inglesi da King dell'assist o del semplice filtrante. Da diversi giorni la Premier League, con lacrime virtuali - che non nasconde - sta celebrando il campione belga con foto, immagini e statistiche del suo recentissimo passato al Manchester City con la fascia al braccio, la Champions alzata al cielo di Istanbul nel 2023 e diciotto trofei vinti. L'ultimo post è una mappa con le traiettorie degli 11.544 passaggi completati nella sua esperienza inglese, in campionato, da Kdb. Ne manca solo qualcuno a ridosso della linea di porta, poi sono ovunque. Rischi calcolati e poesia per ogni zolla d'erba. La Premier ha anche postato una foto di Kdb con McTominay. Rivali nei derby, ora compagni: «Un centrocampo nato a Manchester», si legge. Un altro motivo d'orgoglio per il Napoli e per la Serie A.