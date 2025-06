Napoli, Nunez obiettivo concreto. Ma c’è anche la nuova idea Sancho

Il Napoli avanza sul mercato con le idee molto chiare. E con la voglia di migliorare il potenziale offensivo aggiungendo gol, esperienza internazionale, temperamento e soluzioni di gioco alternative a Lukaku. Tradotto: il ds Manna lavora per Darwin Nuñez, centravanti uruguaiano in uscita dal Liverpool che sintetizza tutte le caratteristiche richieste. E che porta in dote anche una voglia matta di sentirsi più protagonista, più al centro di un progetto e più continuo nell’impiego di quanto non sia accaduto nell’ultima stagione nel Merseyside. Valutazione: 50 milioni. Ingaggio: sfiora i 5 milioni. Il Napoli tiene costantemente i contatti, consapevole di non essere l’unico club interessato. Nuñez è un’occasione, in questo momento è una chance di mercato che all’improvviso è spuntata all’orizzonte di tanti acquirenti: sulle sue tracce c’è anche il Milan, tanto per fare un nome prestigioso; e da gennaio è sempre aperto il fronte arabo, con l’Al-Nassr che ha già provato - invano - a portarlo in Saudi. Il Napoli, però, s’è mosso in anticipo, aprendo un canale importante per questo centravanti esplosivo di 187 centimetri di muscoli e 26 anni da festeggiare il 24 giugno.

A Udine

Manna, nel frattempo, lavora anche in Italia: dopo lo scatto dell’Inter su Bonny, la pista più viva porta a Lorenzo Lucca, 24 anni (25 a settembre), centravanti dell’Udinese che nell’ultimo campionato ha collezionato 12 gol e un bel po’ di estimatori. Binario caldo anche questo, diciamo da un bel po’: il Napoli lo ha già trattato un’estate fa. Costa 30 milioni.

Lookman e l'Atletico Madrid

Occhi aperti, comunque. E ancora di più in questi tempi dove la concorrenza è varia su tanti fronti. Ivi compreso quello per Ademola Lookman, 27 anni - 28 il 20 ottobre -, uomo perfetto da incastrare nel tridente o comunque nei due dietro la punta, posizione alla Kvara: parte da sinistra, gioca a piede invertito, segna un bel po’. Quindici le reti realizzate nell’ultimo campionato, 20 complessive contando anche la Champions. Il successore di Osi sul trono del Pallone d’oro d’Africa costa 50 milioni, proprio come Darwin, e su di lui è forte l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Presenza ingombrante, situazione al momento complessa. Detto ciò il Napoli è pronto a giocare le proprie carte sia con il calciatore sia con la Dea, ferma sulla sua pretesa iniziale: 60 milioni di euro. Dato a sfavore, la partecipazione alla prossima Coppa d’Africa.

In Olanda

E così, beh, oltre alla questione relativa a Dan Ndoye del Bologna, il ds Manna non ha mai smesso di chiacchierare con il Psv di Noa Lang, esterno olandese di 26 anni (oggi) che come Lookman gioca a piede invertito: un destro naturale a sinistra. Come piace a Conte. Lui era molto alto nella lista di gennaio, quella del tormentato dopo Kvara, ma il suo club non aprì alla cessione. Ora la storia è cambiata: in Olanda parlano di una valutazione che oscilla tra 25 e 30 milioni. Trattabili. Pronto l’affondo.

Lo stile English

Ieri, nel frattempo, il Sun ha rilanciato una storia: Jack Grealish. L’esterno inglese, 30 anni il 10 settembre, è reduce da una stagione molto complessa con il City: è stato proposto ed è una proposta suggestiva. Ma è dall’altro lato di Manchester che il Napoli sta provando a seguire una pista più fattibile: Jadon Sancho, 25 anni, in uscita dallo United e reduce da una stagione in prestito al Chelsea. Dove ha collezionato 42 presenze e 5 gol. Di cui uno in finale di Conference. Operazione in fase di studio per costi e fattibilità.