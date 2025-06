Mercato Napoli, De Laurentiis aspetta la decisione di Osimhen: la situazione

C'era fretta prima, durante la sessione di mercato speciale aperta per il Mondiale per Club, quando l'Al-Hilal aveva provato in tutti i modi a convincerlo a suon di milioni. Ora, a un mese dal ritiro di Dimaro Folgarida (17-27 luglio), Victor Osimhen si guarda intorno sapendo di avere tempo, non troppo , prima di prendere una decisione definitiva. Le offerte non mancano ma dipende tutto da lui. Il Napoli vive questi giorni da spettatore interessato. La clausola è di 75 milioni e sconti non se ne fanno . Al massimo, il prezzo sale se a richiederlo saranno club italiani, come la Juve: anche questo è noto a tutti da tempo. Lo sa pure Osimhen. De Laurentiis aspetta : la sua cessione stapperebbe ulteriormente il mercato in entrata.

Osimhen, no all'Al-Hilal: il retroscena

La Saudi Pro League è stata, per Osi, opzione concreta che resiste. D'altronde il richiamo di offerte simili non sfuma in pochi giorni. L'Al-Hilal era arrivato a offrire al giocatore 40 milioni per quattro stagioni per un totale di 160 a cui Victor ha detto: no, grazie. Bisognava rispondere subito, prima di martedì scorso. «Alcuni giocatori erano già in modalità ‘vacanze’, altri chiedevano semplicemente troppo denaro», ha detto Esteve Calzada, CEO dell'Al Hilal, a BBC Sport. Non fa il nome, ma è chiaro che il riferimento sia anche al centravanti di proprietà del Napoli. Ma l'Al-Hilal non si arrende.