Napoli e Osimhen, parla il vicepresidente del Galatasaray: "Aumentano le possibilità che resti con noi"

Napoli-Osimhen, la situazione

Il contratto di Osimhen con il Napoli dura fino al 2026 con opzione unilaterale di rinnovo al 2027 fissata a favore del club. L’opzione Al-Hilal è definitivamente tramontata ieri, alla chiusura della finestra di mercato aperta ad hoc per le squadre qualificate al Mondiale per Club. Un rifiuto che aumenta le speranze del Galatasaray di trattenere l'attaccante, nonostante qualche club inglese in agguato. A Istanbul sono pazzi di lui e vogliono acquistarlo a ogni costo. Considerando l’offerta da 16 milioni a stagione, l'affetto e la qualificazione alla prossima Champions League, i punti a favore dei turchi sono già importanti. La priorità resta sempre l'Europa, ma nel caso in cui non dovesse più trovare il paradiso europeo, è venuta fuori un’altra pista in Arabia Saudita, l’Al-Qadsiah, lo stesso club che vuole Anguissa non controllato dal Pif, il fondo sovrano che controlla anche l’Al-Hilal.

Non solo Osimhen: Hatipoglu su Icardi e Morata

Nell'occasione, Hatipoglu ha parlato anche di Icardi e Morata. In merito all'ex Inter, rientrato dopo un infortunio a un ginocchio nel novembre 2024, ha spiegato: “Ha lavorato con i nostri fisioterapisti nelle nuove strutture anche un po’ in anticipo rispetto alla tabella di marcia. L’inizio della stagione è il 4 luglio. Crediamo che parteciperà normalmente al precampionato". Per quanto riguarda Morata ha aggiunto e concluso: “È uno dei nostri giocatori in prestito e continuerà il suo contratto con il Galatasaray. È uno dei calciatori più importanti della squadra".