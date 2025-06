Nella griglia del Napoli Beukema è in pole 

NAPOLI - Non solo Ndoye. Con il Bologna dialogo aperto che comprende anche il futuro di Sam Beukema , 26 anni, il primo obiettivo del Napoli per completare la difesa. Le due trattative possono considerarsi unite, ma in realtà si procede parallelamente. Beukema resta nel mirino, il club azzurro incontrerà di nuovo il Bologna dopo il primo confronto di lunedì. A inizio settimana le parti hanno esposto domanda e offerta. Come prevedibile, è emersa una distanza che andrà colmata per entrambi. Per Beukema, come per Ndoye, il problema è la valutazione del cartellino. La richiesta del Bologna è di 25-30 milioni . È ritenuta eccessiva dal Napoli che prova a trattare. A limare. Per il ds Manna lavori in corso anche di diplomazia e di attesa. Previsti nuovi contatti. Beukema è il primo di una lista che comprende anche altre opzioni. Ma il Napoli, per ora, va forte su di lui. La prima scelta.

L'intesa con il calciatore

Con Beukema c'è già un'intesa, il giocatore ha aperto al Napoli e sarebbe felice di tornare a giocare la Champions League con gli azzurri. È un primo passo aspettando di compierne altri decisivi. Il giocatore resta in attesa, non forza col suo club, aspetta notizie. L'entourage lo informa. Il centrale olandese è stato individuato dalla società come rinforzo ideale per affiancare Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e Marianucci, arrivato dall'Empoli. Rafa Marin andrà al Villarreal. Cinque centrali, nelle idee del Napoli, per affrontare le quattro competizioni. Gli impegni saranno molteplici, si giocherà ogni tre giorni, non ci sarà un attimo di sosta. Serviranno ricambi, giocatori esperti, di livello, per affrontare tutte le partite. Beukema risponde all'identikit.

Le caratteristiche di Beukema

Ha vissuto da protagonista le ultime due stagioni con il Bologna. Titolare prima con Thiago Motta e poi con Italiano. Quest'anno 47 presenze di cui 8 nella fase a gironi di Champions League. Ha doti da leader naturale, guida la linea, ha fisicità e struttura me è anche abile tecnicamente nel far ripartire l'azione. È uno di quei difensori silenziosi, che si notano poco, ma che sono presenti e determinanti. Piace molto al Napoli che tornerà presto alla carica per cercare di raggiungere l'accordo con il Bologna. La richiesta è alta anche perché Italiano non vorrebbe perdere entrambi i centrali: Lucumì è il secondo gioiello della difesa in vetrina.

La pista Skriniar

Beukema in pole, poi a seguire gli altri. Nell'elenco delle possibili opzioni è spuntato fuori anche il nome di Milan Skriniar, in uscita dal Psg. Un giocatore che Conte conosce molto bene avendolo allenato all'Inter. Ma al momento il Napoli è freddo. Skriniar ha 30 anni e un ingaggio elevato. Le priorità della società sono altre. L'obiettivo è uno, è Sam Beukema del Bologna. Parallelamente, con il Siviglia continua il braccio di ferro per Juanlu Sanchez, anni 21, terzino destro del Nervion e dell’Under 21: agli andalusi piace Simeone, il Cholito, che a questo punto potrebbe aiutare la chiusura dell’affare.