Nuñez si fa bello per il Napoli: Manna insiste e il Liverpool… 

NAPOLI - In genere funziona così, senza distinzioni: i grandi cambi look coincidono quasi sempre con i grandi cambiamenti di vita. Il tutto per raccontare che Darwin Nuñez, l’obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare la sezione centravanti dell’attacco, ha appena compiuto un restyling che in Uruguay ha fatto - letteralmente - scalpore fino a diventare finanche un argomento di discussione social: ha rasato i capelli. Una decisione magari indolore per chi è abituato ai tagli corti, ma per chi come lui ha sempre sfoggiato una chioma notevole rappresenta una svolta epocale. Che magari passerà alla storia del mercato come il prologo di un’avventura nuova di zecca da scrivere con inchiostro azzurro. Già: mentre Darwin tagliava ciocche sotto lo sguardo attentissimo del grande fratello social, il Napoli continuava a parlare con il Liverpool. Attraverso gli agenti dell’attaccante e l’intermediario, certo: Fali Ramadani. Personaggio chiave di un giro di valzer che vede il club di Adl in cima alla lista delle pretendenti, con l’Al-Nassr che sta provando da mesi a portarlo in Saudi e il Milan che a un certo punto s’è inserito sul carnet del gran ballo.