Napoli, Lang é già al lavoro 

Napoli, Simeone in uscita

A proposito di Spagna. E soprattutto di Andalusia: ieri a Siviglia raccontavano di un rilancio del Napoli per Juanlu Sanchez, 21 anni, terzino destro della Roja Under 21 che il ds Manna è andato a trattare direttamente al Sanchez Pizjuan un paio di settimane fa. Il ds Cordon ha chiesto 20 milioni facendo all in un momento finanziariamente molto complesso, considerando la necessità di incassare 25 milioni per soddisfare certi parametri necessari alla vita del club e poi andare dritti sul mercato. Il Napoli ha offerto 12 più 2 di bonus e poi, come raccontavano ieri i media spagnoli, ha provato anche a inserire Giovanni Simeone nell’operazione, considerando il gradimento del Siviglia. Cordon insiste per un ritocco della proposta economica verso l’alto: si lavora. L’asse resta caldissimo. Per la cronaca: su Simeone è forte anche il Pisa, neopromosso.

Nunez, il prezzo è proibitivo

A proposito di centravanti. Il Napoli lavora sempre con il Liverpool per Darwin Nuñez, 26 anni, e con l’Udinese per Lorenzo Lucca, 24 anni: l’uruguayano ha parametri molto elevati, mentre più contenuti sono quelli dell’attaccante della Nazionale. Che ieri, per la cronaca, è stato convocato dal suo club in vista della preparazione precampionato: avendo giocato con l’Italia in Nations, ha avuto ovviamente diritto a qualche giorno di ferie in più rispetto ai colleghi e dovrà presentarsi il 10 luglio. Giovedì prossimo, una settimana ancora; mercato permettendo, s’intende.

Napoli, si cerca il vice Meret

Manna, nel frattempo, si sta dedicando anche ad altre storie in uscita: su tutte quella di Cyril Ngonge, 25 anni, finito un’altra volta nel mirino di Baroni e dunque del Torino. Il tecnico, ex giocatore del Napoli di Maradona, lo avrebbe voluto già alla Lazio; su di lui anche il Monaco. Il club azzurro, nel frattempo, guarda ancora con interesse a Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo di 28 anni che potrebbe completare il reparto con Alex Meret, fresco di rinnovo fino al 2027, e con Nikita Contini, altro confermato del pool.