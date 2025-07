Napoli-Lucca: scatta l'asta. Milan e Atalanta da respingere

Il sogno mai nascosto è sempre stato Nuñez del Liverpool. Il Napoli aveva già avuto contatti con i Reds e De Laurentiis aveva anche incontrato Fali Ramadani che sta curando l’addio dell’attaccante. Nuñez, anni 26, ha aperto al Napoli, presto si tornerà alla carica. L’affare, però, non è semplice. I costi sono elevati. Si ripartirà dalla doppia offerta che ancora non basta per l’accordo. Il Napoli è arrivato a 50 milioni più 5 di bonus per il giocatore . La richiesta del Liverpool è di 60 . Al centravanti proposti 5 milioni a stagione. Il suo stipendio attuale è di 5,5 più bonus. Ne vuole 6 per la stretta di mano . Si tratta.

Mercato Napoli, l'affare Ndoye entra nel vivo

Nei prossimi giorni entrerà nel vivo anche l’affare Ndoye con il Bologna. L’altra ala dopo Lang, il preferito per completare la batteria degli esterni. Ma il prezzo è alto, altissimo. Ora la richiesta è di 50 milioni. Il Napoli aveva provato a inserire nell’affare anche Zanoli, gradito a Italiano. La valutazione è così alta per due motivi: il Bologna non vuole privarsene e, nel caso, dovrà garantire una percentuale al Basilea. All’inizio della prossima settimana nuovi contatti e nuovo tentativo per avvicinarsi alle richieste del Bologna. Altrimenti strade diverse. Lookman è molto più di un’alternativa: è un top dell’attacco, fa la punta e l’esterno, ma l’Atalanta chiede tanto e dopo aver ceduto Retegui si concederà qualche riflessione in più. Con il Liverpool, invece, si potrà sempre parlare anche di Federico Chiesa che spinge per tornare in Italia. Non è più un’opzione Garnacho dello United, cercato a gennaio quando il prezzo era alle stelle. Dall’Inghilterra sono circolate presunte dichiarazioni di stima di De Laurentiis verso l’argentino, ma il Napoli le ha prontamente smentite: fake news.