Osimhen-Galatasaray, riparte la corsa alle garanzie: il Napoli aspetta

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per il trasferimento di Osimhen non s’è fermata neanche nel weekend. A tenere i contatti è stato soprattutto George Gardi, l’intermediario, considerando che Abdullah Kavukcu, il vicepresidente responsabile del mercato del club, è rientrato sabato mattina a Istanbul da Milano, dopo tre giorni di incontri e trattative, per partecipare ai funerali di Ismail Sarikaya, membro del consiglio di amministrazione ed ex presidente dell’Associazione dirigenti e imprenditori del 1905 Galatasaray. Dalla Turchia annunciano, però, che è pronto a ripartire: c’è fiducia sulla conclusione dell’affare, anche se il Napoli non darà il suo placet fino a quando non sarà concluso il processo di verifica delle garanzie bancarie pretese a copertura delle tre rate in cui è articolata l’offerta. Per la precisione: 40 milioni di euro garantiti da versare entro fine luglio; 17,5 milioni garantiti entro maggio 2026; e 17,5 milioni garantiti entro maggio 2027. Totale 75 milioni di euro: l’importo della clausola (scaduta giovedì).