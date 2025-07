Napoli, oggi le visite mediche di Lang in attesa di Beukema: tutte le cifre e i dettagli delle operazioni

Il Napoli è ripartito. Alessandro Buongiorno ieri mattina è stato il primo giocatore del Napoli a presentarsi al Training Center di Castel Volturno per l’inizio della nuova stagione. Oggi l’arrivo di tutti gli altri campioni. Da McTominay a Lukaku, da Lobotka a Di Lorenzo, da Politano a Rrahmani, tutti insieme per il secondo dei tre giorni di raduno prima della partenza di giovedì per Dimaro Folgarida, sede del primo ritiro estivo. Si ricomincia dopo la vittoria dello scudetto e le meritate vacanze. Con tante novità, come il nuovo acquisto Marianucci (arrivato ieri mattina) e, ovviamente, l’attesissimo Kevin De Bruyne, aspettando Noa Lang e Sam Beukema, per cui è ormai solo questione di tempo.