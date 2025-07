Napoli scatenato sul mercato: dopo Beukema è il turno di Milinkovic-Savic

Sam Beukema è atteso in ritiro oggi : di buon mattino farà le visite mediche a Villa Stuart e poi partirà per la Val di Sole . Fine della trattativa che più d'ogni altra, finora, ha rischiato di acquisire i contorni della telenovela , per un problema legato alle commissioni venuto fuori dopo la chiusura dell'affare con il Bologna e l'accordo con il giocatore sull' ingaggio . Ormai il passato. Con il ds Manna che invece è già proiettato al futuro: da inizio giugno ha già collezionato i colpi De Bruyne, Marianucci, Lang, Lucca e Beukema (appunto) e ora è al lavoro per definire il tris annunciato. Portiere, terzino destro, ala sinistra: sono queste le priorità . Con la possibilità di completare il centrocampo con un'altra mezzala: ma questa è un'altra storia meno urgente. Il prossimo step? L'idea è che si viaggerà in tempi piuttosto brevi sul doppio binario Napoli-Torino: Cyril Ngonge da Baroni in prestito con diritto di riscatto. Torino-Napoli: Vanja Milinkovic-Savic da Conte .

Milinkovic-Savic il gigante

La questione portiere, cioè dell'uomo che completerà la coppia con Meret, fresco di rinnovo fino al 2027, è pronta a entrare nel vivo nel fine settimana: l'accordo è in dirittura e il piano è rinforzare il reparto con un uomo dotato di esperienza internazionale, ma anche di spiccate capacità di palleggio. Milinkovic-Savic, serbo di 28 anni, fratello dell'ex laziale Sergej e della giocatrice di basket Jana, è decisamente il profilo giusto sotto questo aspetto: in certe giornate di grazia è quasi imbattibile tra i pali - ne sa qualcosa anche il Napoli, basta tornare all'ultima trasferta all'Olimpico Grande Torino -, e per quanto riguarda il palleggio calcia come un centrocampista. Lanci lunghi che con Lukaku e soprattutto la torre Lucca possono diventare oro. A proposito: se arrivasse, o magari è più corretto dire quando arriverà, sarà Vanja il più alto di un gruppo di giganti: 202 centimetri contro i 201 di Lorenzo il centravanti. Curiosità. Per quel che riguarda la trattativa, si ragiona su un investimento da circa 17,5 milioni pagabili in più rate; mentre Ngonge, affare slegato, domani andrà al Toro in prestito oneroso (1) più diritto di riscatto (11). Giornate decisive: Manna e Vagnati stanno scrivendo la sceneggiatura che poi De Laurentiis e Cairo dovranno approvare.