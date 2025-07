Beukema e Lucca, visite per il Napoli, poi diretti a Dimaro 

Considerando le fattezze di Lorenzo Lucca, 201 centimetri di altezza di centravanti, e Sam Beukema, stazza da corazziere della difesa di 188 centimetri, sarebbe più corretto dire che i due calciatori si stanno avvicinando al Napoli con passi da gigante. Ma in questo caso sono stati piccoli passi: un iter burocratico estremamente complesso, composto di dettagli da limare sul fronte di Lorenzo e di una questione più articolata sul versante delle commissioni per ciò che riguarda Sam. Ma se l’operazione Lucca con l’ Udinese è stata completata martedì con uno sprint degno di Bolt , e giocoforza il tempo è stato più tiranno con il ritiro dietro l’angolo, quella relativa a Beukema con il Bologna ha avuto bisogno di un lavoro più certosino. Il ds Manna ha completato l’opera in crono record, ma poi sono subentrati gli alti e bassi da traguardo: capita. Ora, però, sembra davvero che la doppia storia possa essere letta così: giunta sul rettilineo finale e anzi a pochi passi dal traguardo. Chiusa da giorni, sì, ma non ancora definita in quei particolari che tutto sommato fanno sempre la differenza.

Napoli, il piano per Beukema e Lucca

Almeno fino a ieri è andata in questi termini: poi, nel pomeriggio, s’è sbloccata; a quanto pare in maniera definitiva. E il Napoli s’è messo di nuovo a programmare le visite mediche dopo aver opzionato e poi cancellato i due slot per la giornata di ieri. È il mercato del calcio, signore e signori: nessuna sorpresa. E così, senza la pretesa di anticipare storie che necessitano di una serie completa di passaggi complessi, il club ha lavorato su un piano più comodo, basato sull’idea di svolgere le visite di Lucca e Beukema domani a Villa Stuart, a Roma. Con una variabile: dirigenti e agenti hanno lavorato fino a tarda notte, e ciò vuol dire che se tutto andrà posto entro stamattina, i due calciatori potranno presentarsi in giornata in clinica. Difficile, certo, ma nel mercato nulla è impossibile. La certezza è che nelle prossime ore, e dunque nel weekend, Beukema e Lucca si arrampicheranno sulle Dolomiti. Da giocatori del Napoli.

Contatti per Ndoye

Nuovi contatti anche con il Bologna sul fronte Dan Ndoye, 24 anni, l’esterno svizzero che completerebbe la coppia con Lang sul fronte sinistro dell’attacco. La situazione non è ancora in discesa e la valutazione di base resta enorme (45 milioni). Parallelamente re s iste la su ggestione inglese: Jack Grealish, 29 anni, è in uscita dal City e il mercato si sta cominciando a infiammare intorno a lui. Al Napoli è stato proposto, ma ha richieste in Premier. Tutto da valutare, in evoluzione. Questi sono anche i giorni decisivi per Milinkovic-Savic: si continua a lavorare con il Torino per chiudere intorno ai 18 milioni.

Capitolo Osimhen

Grandi manovre anche sul fronte Osimhen, il nodo che sta inevitabilmente strozzando il mercato del Galatasaray e in qualche modo condizionando i piani preventivi del Napoli, comunque attivissimo e finora mai domo. De Laurentiis ha fatto richieste precise e dettagliate al Gala: 75 milioni garantiti in due soluzioni, percentuale del 20% sulla futura rivendita, clausola che impedisce la vendita in Italia nel triennio a venire. I turchi stanno lavorando sulle garanzie, anche se chiedono tre tranche (45+17,5+17,5), e hanno accettato la clausola; più difficoltà sulla rivendita. Ma Osi spinge, vuole solo Istanbul ed è in pressing. Sono ore decisive.