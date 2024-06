Bolt, che sfortuna: si rompe il tendine d’Achille giocando a calcio

ROMA - Usain Bolt , il leggendario velocista, ha subito una rottura del tendine d'Achille durante una partita di calcio di beneficenza per il Soccer Aid for UNICEF 2024. L’evento è andato in scena allo Stamford Bridge di Londra, dove Bolt faceva parte di una formazione stellare che includeva atleti e celebrità. Tra i calciatori c’era anche Alex Del Piero, in gol proprio con l’assist del velocista (azione simile alla rete segnata alla Germania nel Mondiale 2006).

L’infortunio di Bolt: come è successo

Bolt ha salutato tutti uscendo dal campo in barella: rottura del tendine d’Achille, notizia che ha rivelato lui stesso sui social con un post. Stampelle, tutore e operazione in vista. L’infortunio è arrivato dopo un’entrata durissima dell’attore Danny Dyer, che per fermare il velocista lo ha letteralmente falciato. L'infortunio di Bolt è una ricaduta di problemi che ha affrontato in passato con il tendine d'Achille. In precedenza, nel 2010, aveva dovuto ritirarsi dall'adidas Grand Prix a New York a causa di un'infiammazione al tendine.