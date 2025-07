Ndoye, Di Vaio avvisa il Napoli: "Gli abbiamo proposto il rinnovo"

Il Bologna risponde al Napoli . Non è infatti un mistero che Dan Ndoye sia nella lista dei desideri del club azzurro e di Antonio Conte . Si tratterebbe dell'ultimo grande obiettivo, per completare la fascia sinistra dopo l'acquisto di Lang . E mentre il Napoli ragiona su come accontentare il Bologna, che parte da una valutazione di 45 milioni , arrivano a sorpresa le parole del ds Di Vaio .

Di Vaio spiazza il Napoli: "Stiamo parlando con Ndoye per il rinnovo"

Intervenuto a margine dell'evento di beneficienza Live Gala Dinner, il ds rossoblù ha commentato le voci su Ndoye: "Il ragazzo ha degli apprezzamenti ma nessuna proposta ufficiale. Siamo sereni, anzi stiamo parlando con lui di prolungare e migliorare eventualmente il contratto. C'è l'apertura del ragazzo e siamo contenti, vediamo cosa ci riserverà questa seconda parte del mercato. Vogliamo mantenere la struttura della squadra e restare competitivi anche il prossimo anno". Parole che spiazzano il Napoli: Ndoye potrebbe restare in rossoblù.

Bologna, Di Vaio su Pobega e Asllani

Poi su Pobega: "Vedremo se riusciremo a riportarlo a casa in maniera definitiva". Infine su Asllani: "In questo momento siamo concentrati su noi stessi, su quello che è reale e su cosa possiamo dare all'allenatore. Non dobbiamo fare molti movimenti da qui alla fine del mercato, siamo vigili ma siamo contenti della squadra che abbiamo in questo momento".