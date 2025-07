Il Napoli agita Lookman: il rilancio di Manna e De Laurentiis è pronto

La lista di mercato

Per il Napoli è in salita anche la strada che porta a Dan Ndoye, ieri fuori al primo minuto dell’amichevole giocata con il Bologna contro la Virtus Verona per un colpo. Nulla di grave. Mentre comincia a esserlo l’allarme Premier: il Nottingham Forest è piombato sull’esterno svizzero, 24 anni, catalizzando a quanto pare la sua attenzione. Offerta ufficiale al Bologna da una trentina di milioni, magari con qualche bonus: non bastano. La valutazione è quarantacinque-cinquanta milioni. Motivo per cui i contatti con il Napoli, nonostante la frequenza, hanno assunto toni più gelidi in questa fase. È un bivio: dentro o fuori. In lista Manna c’è anche Jack Grealish, 28 anni, in fuori dai piani del City che ha appena salutato De Bruyne: suggestione british. Giocoforza riprendono quota altre vecchie candidature: tipo Federico Chiesa del Liverpool, 27 anni, come Grealish in uscita dall’Inghilterra, precisamente dal Liverpool.