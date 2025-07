Napoli, rinforzo per il calciomercato: Varrà al fianco del ds Manna

NAPOLI - Si arricchisce l'organico dell'area dirigenziale del Napoli che si occupa di calciomercato: Fortunato Varrà , ex direttore sportivo del Pontendera, entra nello staff di Giovanni Manna per rinforzare l’area della direzione sportiva. Al fianco di Manna ci sarà anche, come sempre, il suo primo collaboratore Antonio Sinicropi , ex calciatore, dal 2023 club manager del Napoli.

Chi è Varrà

Fortunato "Natino" Varrà, cabarese, 47 anni, dopo aver intrapreso la carriera da direttore sportivo nei dilettanti (con esperienze nel Locri e nel Castrovillari), dal 2019 al 2022 ha lavorato al fianco di Pasquale Foggia nel Benevento in Serie A e in Serie B, per poi trasferirsi al Potenza, dove ha diretto l'area sportiva dal 2022 al 2024. Il 9 giugno scorso è stato nominato ds del Pontedera, ma dopo sole due settimane, il 23 giugno, si è dimesso per poi passare al Napoli. Varrà ha anche un breve passato da calciatore, come difensore tra i dilettanti, con Rosarno, Cittanova, Guardavalle e FC Montalto.