Napoli, Cajuste torna all'Ipswich Town: i dettagli dell'accordo

Cajuste all'Ipswich Town, l'annuncio del club inglese

Anche il club ignlese, retrocesso in Championship nella scorsa stagione, ha annunciato la formalizzazione dell'operazione in entrata: "L'Ipswich Town è lieto di confermare il ritorno del centrocampista Jens Cajuste. Jens ha trascorso la stagione 2024/25 al Portman Road e torna in prestito dai campioni di Serie A del Napoli per la nuova stagione. Ha collezionato 33 presenze con il Town la scorsa stagione, segnando un gol e aggiudicandosi il premio Goal of the Month della Premier League per il mese di marzo, grazie al suo gol contro il Nottingham Forest".

Cajuste: "Desideravo tornare all'Ipswich Town"

Attraverso il sito ufficiale dell'Ipswich Town, Cajuste ha dichiarato: "Sono davvero felice che tutto sia andato per il verso giusto e sono felice di essere tornato. Ho sempre avuto l'ambizione, prima dell'estate, di tornare qui con entusiasmo e non vedo l'ora di ricominciare con i miei compagni di squadra. Essere nel club la scorsa stagione è stata una delle esperienze migliori della mia carriera professionale, soprattutto in termini di spirito di squadra, oltre al fatto di lavorare sotto la guida di un allenatore incredibile per il quale nutro il massimo rispetto. Da quello che ho visto, ci aspetta uno dei campionati più duri al mondo, quindi è una sfida che mi entusiasma molto".