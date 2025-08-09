Napoli, dopo Gutierrez in arrivo anche Juanlu

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Giacomo Raspadori si prepara a salutare il Napoli: l’affare con l’Atletico Madrid è in chiusura, l’ultima offerta da 22 milioni più 3 di bonus ha convinto De Laurentiis. E così, una volta sistemati tutti i dettagli, Jack passerà dal Cholito Giovanni al Cholo Diego Simeone: con il figlio ha condiviso tre stagioni memorabili conquistando due scudetti e arrivando fino agli ottavi di Champions e con la guida tecnica del padre, invece, proverà a contenderà la Liga al Barça e al Real. E magari si ritroverà a sfidare la sua ex proprio in Europa, chissà. Ieri sera, tanto per cominciare, ha saltato la presentazione della squadra in piazza del Plebiscito con i tifosi: segnale inequivocabile. In allenamento, invece, aveva regalato tre gol. Gli ultimi, in famiglia. Una cessione dolorosa ma evidentemente necessaria considerando la voglia di Raspa, uno dei veri protagonisti dell’ultimo trionfo, di giocare con maggiore continuità e di farlo nel suo ruolo naturale: attaccante puro. Conte lo stava provando con continuità da mezzala offensiva, diciamo nella posizione occupata da McTominay nel 4-3-3, ma quando s’è presentata la possibilità di trasferirsi a Madrid, sponda Cholo, Jack l’ha colta al volo.
Napoli, l'ultimo superstite
L’intesa personale, del resto, era già stata raggiunta dal suo agente Tullio Tinti prima ancora che il Napoli e l’Atletico trovassero il loro accordo: rifiutata la prima offerta da 20 milioni con bonus difficili; accettata la seconda da 22 più 3 facilmente raggiungibili. Il meraviglioso attacco del terzo scudetto è praticamente smembrato, l’unico superstite è Politano: via Jack dopo Lozano, Osi, Kvara e Simeone. Cholito che insieme con Raspa ha fatto il bis appena un paio di mesi fa: sono stati un simbolo di serietà e sacrificio, sono stati preziosi o decisivi, sono arrivati insieme nel 2022 e insieme salutano il Napoli.
Gli affari fatti del Napoli
La cessione di Raspadori non è l’unico affare concluso nel filo diretto acceso con la Spagna nell’ultima settimana: definita anche la trattativa con il Girona, oggi in campo contro il Napoli in amichevole, per Miguel Gutierrez, 24 anni, esterno sinistro a tutta fascia attualmente infortunato e dunque assente a Castel di Sangro: è reduce da un intervento alla caviglia destra, rientrerà dopo la prima sosta di settembre. Nulla di preoccupante: il ds Manna l’ha scovato e l’ha chiuso, 18 milioni più uno di bonus. Visite nei prossimi giorni a Roma. Il secondo colpo con una spagnola sarà Juanlu Sanchez, terzino destro, 21 anni, alfiere della Roja Under 21: con il Siviglia è andato in scena un braccio di ferro con la complicità delle offerte superiori di Wolverhampton e Nottingham Forest, 20 milioni. Il Napoli, però, è rimasto fermo sulle sue posizioni: 17 milioni, prendere o lasciare. Anche perché Juanlu vuole solo i campioni d’Italia: resta da sistemare soltanto qualcosa sulle commissioni e anche il secondo terzino spagnolo sarà confezionato. In uscita, invece, conclusa con il Bologna la terza operazione della stagione: Alessandro Zanoli, un altro terzino (destro) di 24 anni, andrà a giocare con Italiano. Le cifre: prestito con obbligo da 5 milioni più uno di bonus.
Le idee azzurre per la mediana
Occhi aperti anche sul fronte italo-inglese, nel senso che Manna sta guardando con attenzione l’evoluzione della storia tra il Milan e il Nottingham Forest, ovvero il club che ha acquistato il vecchio obiettivo Ndoye, per Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, 22 anni, è il mediano fisico che il club azzurro aveva praticamente acquistato a inizio mercato, per 25 milioni, ma poi la storia finì in un lampo. Il Forest è disposto a pagare 30 milioni, ma il giocatore preferirebbe il Napoli se ci fosse ancora la possibilità: percorso inverso rispetto a Ndoye. Parallelamente è tornato nei radar il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni, mediano fisico molto efficace nell’interdizione ma dotato anche di una certa qualità e capacità di gestione del pallone.
