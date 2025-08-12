Napoli, riecco Elmas: il macedone può tornare come jolly per Conte

L'ultimo saluto prima di mettersi a imparare il castigliano a Madrid, passando dal Cholito al Cholo, è da napoletano doc. «Ve voglio bene guagliu'». Stile Pino Daniele ma con la firma di Giacomo Raspadori. Jack il Colchonero, da ieri ufficialmente un giocatore dell'Atletico. L'esordio è in programma domenica a Barcellona contro l'Espanyol: pochi giorni per entrare nei meccanismi del nuovo cholismo, è vero, ma Simeone (padre) si ritroverà tra le mani un giocatore abile tatticamente, di qualità pura e super allenato dopo l'incredibile lavoro svolto con Conte sin dal Trentino. Al Napoli la sua cessione ha fruttato 22 milioni più 4 di bonus. Raspa saluta dopo tre stagioni con un curriculum di enorme prestigio: 109 presenze complessive, 18 gol, 10 assist e due scudetti (2023 e 2025). Indelebile la sua firma sull'ultimo. Ma nel museo del club e del giocatore figura anche la doppietta rifilata all'Ajax nello storico 6-1 di Champions ad Amsterdam. Era il 4 ottobre 2022.
Raspadori e il saluto a Napoli con una lettera social
Raspadori, in questi anni, è rimasto suo malgrado intrappolato in una sorta di equivoco tattico: è un attaccante puro, adora agire da centravanti o a ridosso della punta come accade in Nazionale, ma il Napoli ha giocato quasi sempre con il 4-3-3 e lui ha prima dovuto convivere con Osimhen e Simeone e poi con Lukaku e Simeone. Quando Conte ha cambiato sistema e Jack ha cominciato a fare quel che sa fare meglio, cioè a febbraio, ha marchiato col suo fuoco la cavalcata scudetto. Facile: 5 gol e un assist cruciali in 13 partite; 9 dal 1'. Da luglio, il tecnico lo ha provato da mezzala offensiva: una metamorfosi tattica nelle sue corde, ma pur sempre radicale. L'offerta dell'Atletico, e la voglia di trovare più continuità a 25 anni, hanno fatto il resto. E adios. Bella la lettera postata su Instagram: «Vincere 2 scudetti in 3 anni è qualcosa di inimmaginabile. Posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana. Qui sono diventato papà e insieme a Elisa abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città... Ve voglio bene guagliu'». Sono alcuni stralci ma merita di essere letta tutta.
Elmas può tornare azzurro come jolly per Conte
Giornata amarcord. Infinita. Jack va ma un altro pezzo del passato - e del terzo scudetto - potrebbe tornare: Elif Elmas, 25 anni, il macedone che Spalletti definiva, «la luce dei miei occhi», e che per Conte potrebbe essere ciò che non è stato Ndoye: un jolly da impiegare in mediana, sulla trequarti e da esterno offensivo. Proprio come nella trionfale stagione 2022-2023. Lui ha tutto ciò che serve: forza fisica, gol, assist, esplosività, intensità nella fase di non possesso. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito dal Lipsia, il club a cui l'ha ceduto a dicembre 2023. Lo ha trattato a lungo anche il Torino, dove ha giocato da gennaio a giugno, ma il ds Manna lo ha messo nei radar sin dalla scorsa sessione invernale di mercato: non c'era la casella libera per tesserare un extracomunitario. Ma ora c'è. E lui, tornerebbe di corsa.
Il Napoli continua a lavorare per Gutierrez e Juanlu
Il club continua a lavorare sul fronte spagnolo per Miguel Gutierrez, 24 anni, e Juanlu Sanchez, 21 anni: per l'esterno sinistro del Girona, inizialmente atteso ieri per le visite, restano da sistemare pochi dettagli tecnici; per il terzino del Siviglia bisogna azzerare il gap (offerta 17 milioni, richiesta 20).
