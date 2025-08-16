Juanlu vuole il Napoli, il Siviglia non molla: convocato per l'esordio in campionato

Non c'è fine alla telenovela Juanlu . Continua il braccio di ferro tra Napoli e Siviglia per la trattativa che dovrebbe portare il giocatore spagnolo alla corte di Antonio Conte . Dopo avergli fatto giocare da titolare l'ultima amichevole del precampionato in Francia contro il Tolosa, il Siviglia ha deciso di convocare Juanlu anche per la prima giornata di Liga. Almeyda dunque lo avrà a disposizione tra i 22 per la trasferta a Bilbao contro l'Athletic.

Juanlu tra i convocati del Siviglia, il Napoli aspetta

Una situazione quasi obbligata per il Siviglia dati i problemi avuti in questa sessione di calciomercato. Infatti gli spagnoli non possono registrare nuovi acquisti perché hanno raggiunto il livello massimo del tetto salariale. La squadra è contata e l'allenatore Almeyda, preoccupato dalla situazione, non vuole far decollare la trattativa del Napoli per Juanlu. Ma, paradossalmente, proprio la cessione dello spagnolo e un'altra importante come quella di Badé sbloccherebbero il mercato del Siviglia.