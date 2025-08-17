Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gutierrez al Napoli, è fatta: fissate le visite mediche a Villa Stuart

L'esterno sinistro spagnolo sta per salutare il Girona ed è pronto a mettersi a disposizione di Conte
1 min

Miguel Gutierrez sta per diventare un giocatore del Napoli. L'esterno sinistro del Girona è atteso domani, lunedì 18 agosto, a Villa Stuart per le visite mediche che precederanno la firma sul contratto con cui si legherà al club azzurro.

Napoli-Gutierrez, i dettagli dell'accordo

Accordo sulla base di 18 milioni di euro più uno di bonus. Definiti gli aspetti tecnici che avevano rallentato l'operazione negli ultimi giorni, bloccando il giocatore spagnolo con la valigia già pronta per volare in Italia. Gutierrez, 24 anni, è in ripresa da un intervento alla caviglia destra.

 

 

Tutte le news di Calciomercato Napoli

