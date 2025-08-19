Napoli, Gutierrez è ufficiale: l'annuncio social di De Laurentiis

Miguel Gutierrez è un giocatore del Napoli , adesso è ufficiale. "Benvenuto Miguel!" ha scritto su X il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis , annunciando come d'abiutudine, attraverso il suo account, l'arrivo di un nuovo giocatore nel gruppo partenopeo.

Gutierrez dal Girona al Napoli, il comunicato ufficiale

Il comunicato del Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club. Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell'aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell'estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze. Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi '24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana. Benvenuto, Miguel!"

Gutierrez: "Mai avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli"

Sui social del club azzurro sono arrivate anche le prime parole di Gutierrez da giocatore del Napoli: "Non ho mai avuto alcun dubbio davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente e i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo".