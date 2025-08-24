Retroscena Napoli, McTominay telefona ad Hojlund: ora è più vicino, tutti i dettagli sulla trattativa

Rasmus Hojlund resta l'obiettivo numero uno del Napoli per sostituire l'infortunato Romelu Lukaku. Nella trattativa per l'attaccante del Manchester United, si è inserito in queste ore anche Scott McTominay, che nella giornata di ieri ha telefonato all'ex compagno di squadra per convincerlo ad accettare il diritto di riscatto. De Laurentiis vuole mettere a segno l'ultimo colpo di mercato e il danese è sempre più vicino.
Hojlund al Napoli, la telefonata di McTominay
Rasmus Hojlund si avvicina ulteriormente al Napoli di Aurelio De Laurentiis, che vuole regalare il centravanti danese ad Antonio Conte in questo rush finale di mercato. Riflettori puntati sulla trattativa con il Manchester United, con la telefonata di Scott McTominay che potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il definitivo sì dell'ex Atalanta. Dettagli che confermano la volontà del Napoli e di Rasmus Hojlund di condurre in porto l'operazione: il calciatore, dal canto suo, spinge per una soluzione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Da Manchester, in tal senso, quantificano questa soluzione in circa 40 milioni di euro più 5 di prestito. Resta da sciogliere il nodo ingaggio, con un gap ancora da colmare. Domani può essere una giornata importante.