Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Hojlund e il valore di mercato alle stelle, ecco quanto è cresciuta la valutazione del bomber del Napoli

L'attaccante danese sta conquistando gli azzurri, che potranno riscattarlo pagando tanti soldi a cuor leggero: tutti i dettagli
Fabio Mandarini
4 min
TagsHojlundnapoli

Di questo passo, nel giro di qualche mese i 50 milioni di euro che il Napoli si prepara a versare allo United per il riscatto di Hojlund, obbligatorio con la qualificazione in Champions, sembreranno un vero affare e gli 85 milioni della clausola rescissoria valida dal 2027 magari anche pochi: il suo valore è già cresciuto ed è destinato a crescere. Ventidue anni - 23 da compiere il 4 febbraio -, 9 gol tra campionato e coppe, 2 assist e soprattutto un’ascesa costante che da Riyadh a Cremona è parsa addirittura impressionante: fondamentale per la vittoria della Supercoppa, decisivo a Cremona. Conte, un allenatore che non parla mai a caso, ne ha evidenziato i progressi tecnici e tattici dopo l’ultima doppietta e l’ultima prestazione straripante, sottolineandone i margini inesplorati: e detto da chi ha lavorato con gente del calibro di Tevez, Anelka, Quagliarella, il miglior Lukaku della storia, Lautaro, Pedro, Morata, Giroud, Diego Costa, Kane e un giovanissimo Immobile significa tutto. Rasmus nel frattempo corre, lavora, impara, segna: in 12 partite di campionato, tanto per dirne una, ha collezionato 6 gol, migliorando i la quota dell’intera Premier 2024-2025 a Manchester (4 in 32 presenze). A vederlo giocare, con quella forza esplosiva e i fulmini nelle gambe, viene da chiedersi il perché della scelta dello United. Chiara come il sole, invece, quella del ds Manna di puntare su di lui dopo l’infortunio di Lukaku: Hojlund è il futuro ma è anche il presente.  

Hojlund protagonista

A Cremona è stato imprendibile per tutti. E il confronto con Baschirotto, una montagna di muscoli, è stato impari dal punto di vista tecnico e fisico. E ancora: due gol con i primi due tiri della giornata. Di destro, lui che è un mancino naturale. E altri tre o quattro tentativi che avrebbero potuto migliorare il carnet: ma ci si può anche accontentare, no? Si fa per ridere. Ras, invece, è serissimo: fa il centroboa e attacca lo spazio, blinda i palloni e fa salire la squadra, ha il fisico bestiale e una velocità da sprinter. E, aspetto fondamentale, gioca per la squadra: si danna per il gruppo, combatte con generosità, incide e decide. Una forza della natura che insieme con il gemello Neres ha cambiato le sorti del Napoli nel nuovo 3-4-2-1 nato dalle ceneri di Bologna: in due, dal 22 novembre, hanno segnato 11 dei 15 gol realizzati dalla squadra in dieci partite. Cinque quelli di Rasmus, con due assist: ha partecipato attivamente a 7 reti.  

I numeri del danese

Il momento è magico, i numeri non mentono: nelle ultime tre giornate di campionato ha firmato 4 gol, ovvero lo stesso bottino delle precedenti 31 giocate tra Premier e Serie A. E ancora: nessuno in A ha segnato come lui da inizio dicembre contando tutte le competizioni - 5 gol -, e a Cremona ha anche agganciato Pellegrino, Calhanoglu e Pulisic in fatto di marcature multiple (tre doppiette). L’obiettivo classifica cannonieri è possibile: Hojlund è terzo con Calha, Orsolini, Yildiz e Nico Paz a due gol da Pulisic (8) e a tre dalla vetta che appartiene a Lautaro con 9. Sfida apertissima, con tanto di scontro diretto l’11 gennaio a San Siro: saranno punti d’oro in chiave scudetto. E sia chiaro: Ras non l’ha mai vinto e ha scelto Napoli per provarci. E Il Napoli, se vogliamo, ha scelto lui per provare il bis: un incastro perfetto.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

Da non perdere

Napoli, un anno da favolaCremonese-Napoli 0-2: super Hojlund

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS