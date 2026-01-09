Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Napoli, non solo Dovbyk: l'ultima idea è Sterling

Gli azzurri valutano anche Ferguson tra le opzioni ma tutto è legato all'uscita di Lucca: il Benfica ritiene sempre elevati i costi dell'affare
Fabio Mandarini
TagsnapoliCalciomercato

La partita con l’Inter potrebbe diventare anche lo snodo del mercato del Napoli: le risposte di certi calciatori, il risultato e le ambizioni potrebbero modulare le future strategie del club. L’unica certezza, imprescindibile, è la necessità di chiudere la sessione a saldo zero: non potrà spendere più di quanto incasserà e ovviamente per portare nuovi profili in rosa dovrà prima cedere. Cosa che il ds Manna sta curando innanzitutto con Ambrosino: andrà al Venezia in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni, obbligatorio in caso di promozione in Serie A. E poi con Marianucci, mercoledì autore dell’assist del 2-2 di Di Lorenzo contro il Verona, alla seconda presenza dopo l’esordio a San Siro contro il Milan: il difensore è richiesto dalla Cremonese e anche dal Torino, pronto a tentare il sorpasso aggiungendo al prestito il diritto di riscatto a 20 milioni (Marianucci è stato acquistato a 9 milioni dall’Empoli). L’operazione da copertina, però, resta quella legata alla probabile uscita di Lucca. Il secondo pezzo forte estivo dopo Hojlund, un colpo da 35 milioni versati all’Udinese tra indennità di prestito (9) e obbligo di riscatto (26), che potrebbe approdare al Benfica di Mourinho in questa sessione invernale.

Lucca al Benfica, la formula

Il nodo? La formula e le pretese del Napoli: prestito oneroso con diritto di riscatto da definire, dopo la prima richiesta di confezionare un’operazione da 30 milioni complessivi. Troppi, secondo i portoghesi. Ma l’interesse è vivo e le riflessioni in corso. Prima di lasciare andare Lucca, però, il Napoli deve assicurare a Conte un sostituto all’altezza da affiancare a Hoj. A maggior ragione al cospetto dei problemi di condizione di Lukaku, ancora molto indietro dopo il grave infortunio al bicipite femorale sinistro rimediato il 14 agosto e di conseguenza lontano dal rientro in campo. Su Lucca c’è anche il Nottingham Forest, mentre in Italia è rimasta sullo sfondo la possibilità di uno scambio con la Roma attraverso l’inserimento di uno dei centravanti in uscita. Strada non percorribile, o comunque non per il momento considerando che i giallorossi sono forti su Raspadori e osservano l’evoluzione della storia legata a Zirkzee dopo l’addio di Amorim allo United.

Napoli, tutti i nomi per l'attacco

Il Napoli, però, non ha abbandonato la pista romana slegata da Lucca: Dovbyk è il primo nome offerto dai suoi agenti, ma dopo l’infortunio muscolare di Lecce - e il gol - è chiaro che le valutazioni sono aumentate vertiginosamente: serve un giocatore pronto, gli impegni sono incessanti e su tre fronti, e il lusso di portare in rosa un giocatore infortunato tra tanti altri infortunati non avrebbe senso. I tempi di recupero di Dovbyk si aggirano intorno ai venti giorni: nulla di grave, insomma, ma dipende dalle esigenze di mercato. Manna valuta anche Ferguson, in prestito alla Roma dal Brighton, e sullo sfondo torna un obiettivo estivo: Sterling, un jolly offensivo, fuori rosa al Chelsea dall’inizio della stagione e fermo dalla scorsa Premier con l’Arsenal. A 31 anni è seriamente intenzionato a lasciare Londra e a risolvere un contratto principesco divenuto una prigione.

