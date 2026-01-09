Napoli, non solo Dovbyk: l’ultima idea è Sterling

Napoli, tutti i nomi per l'attacco

Il Napoli, però, non ha abbandonato la pista romana slegata da Lucca: Dovbyk è il primo nome offerto dai suoi agenti, ma dopo l’infortunio muscolare di Lecce - e il gol - è chiaro che le valutazioni sono aumentate vertiginosamente: serve un giocatore pronto, gli impegni sono incessanti e su tre fronti, e il lusso di portare in rosa un giocatore infortunato tra tanti altri infortunati non avrebbe senso. I tempi di recupero di Dovbyk si aggirano intorno ai venti giorni: nulla di grave, insomma, ma dipende dalle esigenze di mercato. Manna valuta anche Ferguson, in prestito alla Roma dal Brighton, e sullo sfondo torna un obiettivo estivo: Sterling, un jolly offensivo, fuori rosa al Chelsea dall’inizio della stagione e fermo dalla scorsa Premier con l’Arsenal. A 31 anni è seriamente intenzionato a lasciare Londra e a risolvere un contratto principesco divenuto una prigione.