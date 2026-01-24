Giovane è un nuovo giocatore del Napoli: ufficiale l'affare con il Verona

Ora è arrivata anche l’ ufficialità : Giovane è un nuovo calciatore del Napoli . A rendere nota l’operazione è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis che ha anticipato la comunicazione del club attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X: “Benvenuto Giovane!”.

Giovane è un nuovo giocatore del Napoli: ufficiale

Il trasferimento, definito nei giorni scorsi, è stato reso possibile anche grazie agli ottimi rapporti tra il Napoli e l’Hellas Verona. L’operazione è stata conclusa a titolo definitivo e prevede una parte fissa contenuta, accompagnata da una serie di bonus che portano il valore complessivo dell’affare intorno ai 20 milioni di euro. Arrivato a parametro zero dal Corinthians in estate al Verona, ha collezionato 21 presenze in questa Serie A, condite da 3 gol e 4 assist. Dopo l'iter che ha portato all'ufficialità, l'attaccante brasiliano sarà a disposizione di Antonio Conte per la sfida contro la Juventus.