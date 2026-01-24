Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Giovane è un nuovo giocatore del Napoli: ufficiale l'affare con il Verona

Ad annunciarlo un tweet del presidente De Laurentiis: "Benvenuto"
1 min
TagsnapoliGiovane

Ora è arrivata anche l’ufficialità: Giovane è un nuovo calciatore del Napoli. A rendere nota l’operazione è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis che ha anticipato la comunicazione del club attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X: “Benvenuto Giovane!”.

Giovane è un nuovo giocatore del Napoli: ufficiale

Il trasferimento, definito nei giorni scorsi, è stato reso possibile anche grazie agli ottimi rapporti tra il Napoli e l’Hellas Verona. L’operazione è stata conclusa a titolo definitivo e prevede una parte fissa contenuta, accompagnata da una serie di bonus che portano il valore complessivo dell’affare intorno ai 20 milioni di euro. Arrivato a parametro zero dal Corinthians in estate al Verona, ha collezionato 21 presenze in questa Serie A, condite da 3 gol e 4 assist. Dopo l'iter che ha portato all'ufficialità, l'attaccante brasiliano sarà a disposizione di Antonio Conte per la sfida contro la Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

Da non perdere

McTominay carica il NapoliGiovane in panchina con la Juve

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS