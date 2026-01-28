Manna chiude le porte del Napoli a Sterling: "Non gioca da tanto". Su Alisson Santos...

Il direttroe sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato di calciomercato poco prima la partita di Champions League contro il Chelsea. Proprio una conoscenza dei Blues, Raheem Sterling, oggi si è svincolato dal club di Londra: "Molto forte, ma non gioca da tanto tempo", ha affermato il ds ai microfoni di Sky Sport. "Ci abbiamo parlato in estate, non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile. Ha ancora aspettative economiche importanti". Mentre sembra esserci più apertura per l'operazione che porterebbe Alisson Santos alla corte di Conte: "Ci piace, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Ma penso sia irrispettoso parlare di un giocatore che stasera si gioca la possibilità di entrare tra le prime otto".