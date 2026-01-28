Manna chiude le porte del Napoli a Sterling: "Non gioca da tanto". Su Alisson Santos...
Il direttroe sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato di calciomercato poco prima la partita di Champions League contro il Chelsea. Proprio una conoscenza dei Blues, Raheem Sterling, oggi si è svincolato dal club di Londra: "Molto forte, ma non gioca da tanto tempo", ha affermato il ds ai microfoni di Sky Sport. "Ci abbiamo parlato in estate, non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile. Ha ancora aspettative economiche importanti". Mentre sembra esserci più apertura per l'operazione che porterebbe Alisson Santos alla corte di Conte: "Ci piace, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Ma penso sia irrispettoso parlare di un giocatore che stasera si gioca la possibilità di entrare tra le prime otto".
Le parole di Manna
Manna gioca delle partite importanti fuori dal campo, ma dentro c'è ancora quella più importante contro il Chelsea. Il Napoli si gioca la qualificazione ai playoff di Champions League nell'ultima partita. "Partita tosta, siamo sempre noi e fa sorridere, che è meglio". L'emergenza infortuni prosegue per gli azzurri, ma la qualificazione alla prossima fase è troppo importante per farsi frenare dalle assenze. Il livello del Chelsea, che si gioca l'accesso diretto agli ottavi, rimane altissimo: "Avversario molto forte abituato a queste partite cercheremo di dare sempre tutto come sempre fatto finora".