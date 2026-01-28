- 33'A. Vergara (ass. : M. Olivera)
- 43'R. Højlund (ass. : M. Olivera)
- 19'E. Fernández (Rig.)
Napoli-Chelsea diretta Champions League: segui l'ultima partita della fase campionato LIVE
È il giorno di Napoli-Chelsea. Nella splendida cornice dello stadio "Diego Armando Maradona", la squadra di Antonio Conte si gioca il pass per i playoff della UEFA Champions League contro i Blues di Rosenior, attualmente all'ottavo posto nella classifica generale. Un solo risultato a disposizione degli azzurri, che vogliono vincere per evitare calcoli e combinazioni al termine dei 90 minuti. Segui l'ultima partita della fase campionato in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
22:15
56' - Ritmi più bassi rispetto al primo tempo
Calato il livello di intensità della gara rispetto alla prima frazione.
22:04
46' - Parte il secondo tempo: Napoli-Chelsea 2-1
Ricomincia il match al Maradona.
22:04
Cambio all'intervallo nel Chelsea: entra Palmer
Il numero dieci del Chelsea prende il posto di Pedro Neto.
21:49
45+3' - Fine primo tempo: Napoli-Chelsea 2-1
Grande reazione del Napoli, che dopo essere andato sotto con il rigore di Enzo Fernandez, rimonta i Blues con i gol di Vergara e Hojlund.
21:47
45+1' - Ammonito Oriali
Giallo per Oriali che aveva richiesto l'ammonizione per Caicedo dopo un fallo.
21:45
45' - Assegnati tre minuti di recupero
Si giocherà fino al minuto 48.
21:45
45' - Joao Pedro mette i brividi al Napoli
Cross appena troppo alto per l'attaccante del Chelsea, che non riesce a impattare al meglio sul pallone di testa.
21:43
43' - Gol di Hojlund: Napoli-Chelsea 2-1
Il Napoli completa la rimonta con l'attaccante danese che insacca di prima intenzione con il mancino un cross di Olivera.
21:40
39' - Ci prova ancora Vergara
Mancino. impreciso dal limite dell'area per il classe 2003.
21:33
33' - Gol di Vergara: Napoli-Chelsea 1-1
Gran gol di Vergara che in slalom si libera di un difensore e con il mancino trafigge Sanchez.
21:29
28' - Di Lorenzo impegna Sanchez
Il capitano del Napoli si auto lancia e va al tiro: Sanchez devia in angolo.
21:28
27' - Chanche per Pedro Neto
Pedro Neto supera in velocità Olivera e arriva al tiro: salva Meret.
21:24
23' - Occasione Olivera
Il Napoli reagisce con un tentativo di Olivera respinto dalla difesa.
21:23
22' - Anche Di Lorenzo pericoloso dall'altra parte
Cross del capitano del Napoli respinto ancora dal portiere del Chelsea.
21:21
20' - Cross pericolosi di Olivera
L'esterno uruguaiano arriva al cross con il mancino, Sanchez respinge con la manona.
21:19
19' - Gol di Enzo Fernandez su rigore: Napoli-Chelsea 0-1
Il centrocampista argentino trasforma il calcio di rigore: Meret intuisce il lato ma non riesce a toccare il pallone.
21:17
17' - Calcio di rigore per il Chelsea
Juan Jesus tocca il pallone con la mano in barriera su un calcio di punizione battuto da James: l'arbitro fischia la massima punizione e ammonisce il difensore.
21:12
11' - A. Santos ci prova di testa
Il centrocampista del Chelsea ci prova di testa sugli sviluppi di un corner: Meret blocca senza problemi.
21:08
7' - Rischio Chelsea
McTominay si avvante su Sanches che gli rinvia addosso rischiando tantissio. Lo scozzese intanto rimane a tera stordito perché il pallone lo ha preso in pieno volto.
21:02
2' - Di Lorenzo a terra
Contrasto duro con Juan Jesus: dopo qualche attimo di appresione, il capitano del Napoli si riprende.
21:01
1' - Al via Napoli-Chelsea al Maradona
Primo possesso per i Blues.
20:59
Vergara parte titolare
Alla fine Vergara ce la fa e nonostante il problemino accusato nel riscaldamento parte titolare.
20:41
Problema nel riscaldamento per Vergara
Piccolo problema fisico nel riscaldamento per Vergara. In questo momento resta nel gruppo, ma potrebbe dover dare forfait all'ultimo minuto.
20:34
Manna chiude le porte del Napoli a Sterling: "Non gioca da tanto". Su Alisson...
20:20
La panchina del Chelsea
A disposizione: Jorgensen, Merrick, Badiashile, Delap, Palmer, Gittens, Hato, Chalobah, George, Acheampong, Guiu, Garnacho.
20:15
La panchina del Napoli
A disposizione: Contini, Spinelli, Gutierrez, Lukaku, Beukema, De Chiara, Garofalo.
20:04
Chelsea, la formazione ufficiale
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior
19:55
Napoli, la formazione ufficiale
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
19:44
Dove vedere Napoli-Chelsea in tv? Sky o Prime Video
19:30
Napoli-Chelsea, cresce l'attesa al Maradona
Manca sempre meno al fischio d'inizio di Napoli-Chelsea, partita valida per l'ottava ed ultima giornata della fase campionato di questa Champions League. Kick-off alle ore 21 allo stadio "Maradona".
Stadio Maradona - Napoli