mercoledì 28 gennaio 2026
Napoli
Napoli
  • 33'A. Vergara (ass. : M. Olivera)
  • 43'R. Højlund (ass. : M. Olivera)
Chelsea
Chelsea
  • 19'E. Fernández (Rig.)
2 - 1
58' 2° tempo
Champions League - 28.01.2026
Diego Armando Maradona

Arbitro Clément Turpin
TabellinoCalendarioClassifiche
Napoli
2 - 1
58' 2° tempo
Chelsea

Napoli-Chelsea diretta Champions League: segui l'ultima partita della fase campionato LIVE

Al Maradona la squadra di Antonio Conte si gioca il pass per i playoff contro i Blues di Rosenior: aggiornamenti in tempo reale
14 min
napoli chelsea Champions League
Aggiorna

È il giorno di Napoli-Chelsea. Nella splendida cornice dello stadio "Diego Armando Maradona", la squadra di Antonio Conte si gioca il pass per i playoff della UEFA Champions League contro i Blues di Rosenior, attualmente all'ottavo posto nella classifica generale. Un solo risultato a disposizione degli azzurri, che vogliono vincere per evitare calcoli e combinazioni al termine dei 90 minuti. Segui l'ultima partita della fase campionato in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

22:15

56' - Ritmi più bassi rispetto al primo tempo

Calato il livello di intensità della gara rispetto alla prima frazione.

22:04

46' - Parte il secondo tempo: Napoli-Chelsea 2-1

Ricomincia il match al Maradona.

22:04

Cambio all'intervallo nel Chelsea: entra Palmer

Il numero dieci del Chelsea prende il posto di Pedro Neto.

21:49

45+3' - Fine primo tempo: Napoli-Chelsea 2-1

Grande reazione del Napoli, che dopo essere andato sotto con il rigore di Enzo Fernandez, rimonta i Blues con i gol di Vergara e Hojlund.

21:47

45+1' - Ammonito Oriali

Giallo per Oriali che aveva richiesto l'ammonizione per Caicedo dopo un fallo.

21:45

45' - Assegnati tre minuti di recupero

Si giocherà fino al minuto 48.

21:45

45' - Joao Pedro mette i brividi al Napoli

Cross appena troppo alto per l'attaccante del Chelsea, che non riesce a impattare al meglio sul pallone di testa.

21:43

43' - Gol di Hojlund: Napoli-Chelsea 2-1

Il Napoli completa la rimonta con l'attaccante danese che insacca di prima intenzione con il mancino un cross di Olivera.

21:40

39' - Ci prova ancora Vergara

Mancino. impreciso dal limite dell'area per il classe 2003.

21:33

33' - Gol di Vergara: Napoli-Chelsea 1-1

Gran gol di Vergara che in slalom si libera di un difensore e con il mancino trafigge Sanchez.

21:29

28' - Di Lorenzo impegna Sanchez

Il capitano del Napoli si auto lancia e va al tiro: Sanchez devia in angolo.

21:28

27' - Chanche per Pedro Neto

Pedro Neto supera in velocità Olivera e arriva al tiro: salva Meret.

21:24

23' - Occasione Olivera

Il Napoli reagisce con un tentativo di Olivera respinto dalla difesa.

21:23

22' - Anche Di Lorenzo pericoloso dall'altra parte

Cross del capitano del Napoli respinto ancora dal portiere del Chelsea.

21:21

20' - Cross pericolosi di Olivera

L'esterno uruguaiano arriva al cross con il mancino, Sanchez respinge con la manona.

21:19

19' - Gol di Enzo Fernandez su rigore: Napoli-Chelsea 0-1

Il centrocampista argentino trasforma il calcio di rigore: Meret intuisce il lato ma non riesce a toccare il pallone.

21:17

17' - Calcio di rigore per il Chelsea

Juan Jesus tocca il pallone con la mano in barriera su un calcio di punizione battuto da James: l'arbitro fischia la massima punizione e ammonisce il difensore.

21:12

11' - A. Santos ci prova di testa

Il centrocampista del Chelsea ci prova di testa sugli sviluppi di un corner: Meret blocca senza problemi.

21:08

7' - Rischio Chelsea

McTominay si avvante su Sanches che gli rinvia addosso rischiando tantissio. Lo scozzese intanto rimane a tera stordito perché il pallone lo ha preso in pieno volto.

21:02

2' - Di Lorenzo a terra

Contrasto duro con Juan Jesus: dopo qualche attimo di appresione, il capitano del Napoli si riprende.

21:01

1' - Al via Napoli-Chelsea al Maradona

Primo possesso per i Blues.

20:59

Vergara parte titolare

Alla fine Vergara ce la fa e nonostante il problemino accusato nel riscaldamento parte titolare.

20:41

Problema nel riscaldamento per Vergara

Piccolo problema fisico nel riscaldamento per Vergara. In questo momento resta nel gruppo, ma potrebbe dover dare forfait all'ultimo minuto.

20:34

Manna chiude le porte del Napoli a Sterling: "Non gioca da tanto". Su Alisson...

Le parole sul mercato del direttore sportivo degli azzurri poco prima la partita contro il Chelsea al Maradona: ecco cosa ha detto, LEGGI QUI!

20:20

La panchina del Chelsea

A disposizione: Jorgensen, Merrick, Badiashile, Delap, Palmer, Gittens, Hato, Chalobah, George, Acheampong, Guiu, Garnacho.

20:15

La panchina del Napoli

A disposizione: Contini, Spinelli, Gutierrez, Lukaku, Beukema, De Chiara, Garofalo.

20:04

Chelsea, la formazione ufficiale

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior

19:55

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

19:44

Dove vedere Napoli-Chelsea in tv? Sky o Prime Video

Per scoprire dove vedere Napoli-Chelsea in tv e in streaming, CLICCA QUI!

19:30

Napoli-Chelsea, cresce l'attesa al Maradona

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Napoli-Chelsea, partita valida per l'ottava ed ultima giornata della fase campionato di questa Champions League. Kick-off alle ore 21 allo stadio "Maradona".

Stadio Maradona - Napoli

 

Da non perdere

Napoli-Chelsea

