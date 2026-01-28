0:01

Conte: "Teniamo la baracca in piedi con 13-14 giocatori"

"Copenaghen è stata una sliding doors negativa per noi. Quelle sono situazioni dove tu comunque, già in una situazione di grande difficoltà numerica, domini il primo tempo e fai gol e poi vai in superiorità numerica. Nel secondo tempo permetti alla squadra avversaria di pareggiare. Abbiamo comunque dimostrato di saperci stare in Champions League. E ora dobbiamo cercare di qualificarci per la prossima di Champions League. Se uno poi si fossilizza a pensare coi se coi ma, non si va da nessuna parte. Si perde solo energia così. Quello che abbiamo fatto di buono è invece perché siamo cresciuti con questo gruppo di 13-14 giocatori che sta tenendo la baracca in piedi. Cosa non del tutto scontata. La qualità della rosa non è questa. La rosa non è questa. Noi non siamo partiti con questa rosa. Noi parliamo ma c'è una differenza abissale tra i giocatori che ci sono oggi e la rosa generale. Se vedi la rosa attuale ti metti le mani nei capelli e preghi Dio per arrivare in Champions. Invece noi con questi giocatori oggi stiamo mantenendo la barra dritta. Quanti avrebbero mantenuto la barra dritta? Pochi".

Conte: "Sono orgoglioso dei ragazzi"

"Penso che il compito nostro sia quello di trovare le soluzioni quando ci sono le difficoltà. Quest’anno fin dal ritiro stiamo avendo grandi difficoltà cercando di trovare sempre soluzioni. Per tanti motivi non possiamo comunque migliorare questa situazione che c’è adesso. Di Vergara siamo contenti, è arrivato da noi a luglio e lavorando sta avendo una crescita importante. E’ ovvio che se ci fossero stati Anguissa, De Bruyne e gli altri, avrebbero giocato loro. Nelle difficoltà lui sta crescendo. Detto questo, deve restare coi piedi per terra e continuare a darci una mano. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi. Risultato comunque bugiardo, non meritavamo di perdere la partita".

Conte in conferenza: "Avremmo potuto vincere. Calendari? Sono perplesso"

"La differenza in questa partita è stato il modo in cui il Chelsea ha capitalizzato meglio le occasioni. Avremmo potuto vincere la partita, dispiace perché oggi sicuramente abbiamo fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista. Giocavi contro il Chelsea che ha vinto il Mondiale per Club in un momento di grandissima difficoltà per noi. Avevamo giusto il cambio di Beukema e Gutierrez in panchina, Lukaku ha giusto 10 minuti nelle gambe. Va apprezzata la prestazione, abbiamo tenuto testa a una squadra costruita per fare grandi cose. C'è da capire chi ha avuto la brillante idea di metterci sabato alle 18 contro la Fiorentina a 2 giorni e mezzo dalla Champions giocata. Sono perplesso su questa cosa".

Il Napoli saluta la Champions: social scatenati!

Meme, ironie e fotomontaggi dopo l'eliminazione del Napoli dalla Champions.

Conte furioso: "I fenomeni che fanno i calendari se ne fottono!"

"È inevitabile che tutti quanti avremmo voluto far meglio, potevamo far meglio e meritavamo di far meglio, è poco ma sicuro. Il problema è che c'è questa classifica, siamo arrivati qui e possiamo solo migliorare in futuro, l'anno prossimo che sarà già una battaglia solo per rigiocare questa competizione. Stiamo facendo un grande lavoro, la squadra è largamente rimaneggiata, con due cambi e oggi avrebbe dovuto vincere contro il Chelsea, che ha grandi giocatori in campo, in panchina e anche in tribuna. Il resto sono chiacchiere. Energia? Ne ho, dobbiamo giocare dopo due giorni e mezzo, faccio fatica a capire chi fa i calendari che continuano a metterci partite in sette giorni. Sono i fenomeni che mi piacerebbe capire chi sono, visto che c'è una settimana di recupero e di sosta: a noi, dopo domenica e oggi, ci ritocca giocare alle 18 sabato. Poi parlano di infortuni, di tante cose, ma se ne fottono altamente".

Conte sbotta: "Piano con le parole..."

"Disastro? Disastri secondo me sono altri... Stiamo parlando di sport. Facciamo del nostro meglio, in questo 'disastro calcistico' noi abbiamo vinto uno Scudetto e una Supercoppa, bisogna andarci piano con le parole e fare delle valutazioni per vedere il cammino e le difficoltà: abbiamo giocato senza tredici giocatori tenendo testa al Chelsea. Questo penso sia la cosa più importante. Da inizio anno abbiamo gravi defezioni, ma stiamo continuando a fare il nostro percorso. L'errore più grosso è stato quello di Copenaghen, la partita del rimpianto per tutti. Eravamo tutti d'accordo che non potevamo essere un uomo in più e poi concedere un rigore così, senza quella saremmo già ai playoff. Dobbiamo misurarci il livello e quello nostro di oggi, con una squadra fortemente rimaneggiata, dimostra che il Napoli non è frutto del caso ma del lavoro. Dobbiamo continuare a crescere, ma serve anche un po' di buona sorte".

Conte sulla differenza tra Champions e Serie A

"Giocare sempre a questo ritmo? Molto dipende dalle due squadre, se la giochi a viso aperto con intensità e duelli. In Champions ci sono più corse, in Italia più da difendere, molto tatticismo, squadre che si arroccano per il risultato. L'obiettivo è sempre quello di far giocare la squadra a ritmi alti, non esiste mettere il pullman e ripartire... se sono bravi gli altri a farlo... Noi oggi non ci siamo snaturati, vogliamo migliorare e potremmo farlo con più giocatori a disposizione".

Conte: "La vittoria del Chelsea è bugiarda"

"Sicuramente loro sono stati molto più bravi sotto porta, quando tirano fanno male. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista, ma per me i ragazzi hanno fatto una partita veramente importante da questo punto di vista, proponendo un buon calcio. La strada è questa. Il calcio cambia e ti devi adeguare, ma mi sarebbe piaciuto continuare a misurarci in questa competizioni. Ha pagato la loro grande qualità in mezzo al campo. È un peccato ma dobbiamo mettere in conto che si possono fare degli errori, Joao Pedro ci ha punito in maniera importante. Dispiace perché abbiamo onorato la partita, giocando da Champions. La vittoria è bugiarda ma la dobbiamo accettare".

Conte: "Meritavamo i playoff"

"La differenza penso che l'abbiano fatte le conclusioni, loro sono stati più precisi e cinici. C'è grande orgoglio e soddisfazione perché nonostante più di mezza squadra fuori abbiamo giocato anche meglio rispetto al Chelsea, meritavamo molto di più. Il rammarico è Copenaghen, quello ci ha condannati. Non dimentichiamo che il Chelsea ha vinto il Mondiale per Club ed ha giocatori straordinari, ma noi abbiamo giocato alla pari. Peccato, secondo me meritavamo di andare ai playoff". Così Antonio Conte ai microfoni di Sky.

Napoli, attesa per le parole di Conte

Ai microfoni di Prime Video sta per arrivare Antonio Conte, per analizzare la sconfitta e l'eliminazione dalla Champions League.

Di Lorenzo: "Dispiace, abbiamo sbagliato troppo nel percorso"

"I tifosi sono sempre con noi e lo sappiamo. Stasera ci tenevamo a fare una grande partita, vincere e andare ai playoff. Dispiace ma sicuramente non l'abbiamo perse stasera: nel percorso abbiamo sbagliato troppe partite, abbiamo lasciato troppi punti. Abbiamo fatto un'ottima gara ma peccato per il risultato. Infortuni? Ci sono da un po', ci conviviamo, il gruppo sta dando tutto quello che ha e anche di più ma non sarà un alibi. Speriamo che qualcuno rientri al più presto. Si lavora, si recupera e si fa allenamento quando è possibile. Rigiochiamo subito sabato. Vergara? Antonio è un ragazzo che ha qualità, tiene botta anche a livello fisico, ha questa opportunità per gli infortuni e la deve sfruttare al massimo. Stasera ha fatto un bel gol ma si deve tappare le orecchie e continuare a lavorare". Queste le parole di Di Lorenzo nel post-partita.

A Conte non bastano Vergara e Hojlund

Sconfitta in rimonta per il Napoli, a cui non bastano le reti di Vergara (primo gol con la maglia azzurra) e Hojlund che avevano fissato il momentaneo 2-1 per le speranze dei tifosi.

Napoli eliminato dalla Champions: la classifica

Il Napoli è ufficialmente eliminato dalla Champions, chiudendo fuori dalle prime 24 posizioni. Gli azzurri chiudono al 30° posto con solo 8 punti raccolti in otto partite della fase campionato.

Napoli ko contro il Chelsea e fuori dalla Champions League

Triplice fischio al Maradona: il Napoli è fuori dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea al Maradona. QUI LA PARTITA

