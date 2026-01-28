Dove vedere Napoli-Chelsea in tv? Sky o Prime Video, orario

Napoli-Chelsea, è tempo di big match. Allo stadio Maradona la gara valida per l'ottava e ultima giornata della Fase Campionato di Champions League. Gli azzurri di Conte, venticinquesimi in classifica, reduci dal pareggio in trasferta contro il Copenhagen (1-1), sono obbligati a vincere per sperare di qualificarsi ai playoff. I Blues di Rosenior, ottavi, che nel precedente match hanno battuto 1-0 i ciprioti del Pafos, vanno a caccia di un succeso per non fare calcoli e staccare il pass diretto per gli ottavi di finale.