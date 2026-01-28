Dove vedere Napoli-Chelsea in tv? Sky o Prime Video, orario
Napoli-Chelsea, è tempo di big match. Allo stadio Maradona la gara valida per l'ottava e ultima giornata della Fase Campionato di Champions League. Gli azzurri di Conte, venticinquesimi in classifica, reduci dal pareggio in trasferta contro il Copenhagen (1-1), sono obbligati a vincere per sperare di qualificarsi ai playoff. I Blues di Rosenior, ottavi, che nel precedente match hanno battuto 1-0 i ciprioti del Pafos, vanno a caccia di un succeso per non fare calcoli e staccare il pass diretto per gli ottavi di finale.
Napoli-Chelsea, l'orario
Napoli-Chelsea è in programma oggi, mercoledì 28 gennaio, alle ore 21, allo stadio Maradona di Napoli.
Dove vedere Napoli-Chelsea in diretta tv
Napoli-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Chelsea, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Napoli-Chelsea anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Conte e Rosenior
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Lukaku, Beukema, De Chiara, Prisco. Allenatore: Conte.
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Giovane (fuori lista Uefa), Marianucci (fuori lista Uefa), Mazzocchi (fuori lista Uefa), Milinkovic-Savic, Neres, Politano, Rrahmani.
Squalificati: -.
Diffidati: Rrahmani.
CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Neto, Fernández, Palmer; João Pedro. A disposizione: Jorgensen, Merrick, Delap, Gittens, Andrey Santos, Hato, W. Fofana, George, Acheampong, Guiu, Estevao, Garnacho. Allenatore: Rosenior.
Indisponibili: Adarabioyo, Essugo.
Squalificati: -.
Diffidati: E. Fernandez, Andrey Santos.
