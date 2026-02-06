Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Napoli-Sterling, suggestione di mercato: operazione complessa ma...© Getty Images

Napoli-Sterling, suggestione di mercato: operazione complessa ma...

L'attaccante inglese si è svincolato dal Chelsea, ha esperienza e può tornare utile agli azzurri: tutti i dettagli
Davide Palliggiano
1 min
Sterling napoli

NAPOLI - Raheem Sterling torna ad affacciarsi sul mercato del Napoli. L'attaccante inglese ha chiuso la sua esperienza al Chelsea, liberandosi dal contratto e diventando un’occasione che diversi club europei stanno valutando. Tra questi, secondo il Sun, è riemersa anche la pista azzurra, affascinante soprattutto per il possibile ricongiungimento con Kevin De Bruyne, con cui Sterling ha condiviso gli anni più vincenti al City.

Il Napoli riflette

Il Napoli osserva e riflette, sostiene il tabloid inglese. Il profilo è di altissimo livello internazionale e garantirebbe esperienza, strappi e profondità offensiva, ma l’operazione resta complessa soprattutto per i costi complessivi dell’ingaggio. Il club azzurro, già attento agli equilibri economici della rosa, non intende fare passi più lunghi della gamba. Sterling, dal canto suo, cerca una nuova sfida che gli permetta a 31 anni di rilanciarsi dopo stagioni altalenanti. Per ora si tratta di una suggestione di mercato, ma il Napoli resta alla finestra: se le condizioni dovessero cambiare, l’inglese potrebbe tornare d’attualità. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Napoli

