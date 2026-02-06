Napoli-Sterling, suggestione di mercato: operazione complessa ma...

NAPOLI - Raheem Sterling torna ad affacciarsi sul mercato del Napoli. L'attaccante inglese ha chiuso la sua esperienza al Chelsea, liberandosi dal contratto e diventando un’occasione che diversi club europei stanno valutando. Tra questi, secondo il Sun, è riemersa anche la pista azzurra, affascinante soprattutto per il possibile ricongiungimento con Kevin De Bruyne, con cui Sterling ha condiviso gli anni più vincenti al City.