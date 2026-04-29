"Il Liverpool piomba su Beukema del Napoli, lo vuole Slot: le cifre dell'operazione"

Sam Beukema può finire in Premier League al Liverpool. L'indiscrezione arriva dal portale britannico TEAMTalk secondo il quale i Reds avrebbero messo gli occhi sul difensore del Napoli , arrivato in azzurro la scorsa estate dal Bologna. Il centrale di Conte ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2030, ma per il tabloid inglese potrebbe lasciare il club partenopeo dopo appena una stagione. Il Liverpool di Slot avrebbe messo gli occhi sull'olandese, impiegato in questa stagione in trenta partite tra coppe e campionato, segnando anche due gol.

Liverpool su Beukema

Arne Slot è un estimatore di lunga data di Beukema, tanto da aver provato a prenderlo dal Go Ahead Eagles quando era allenatore del Feyenoord. La presenza in rosa di altri connazionali nel Liverpool (vedi Van DIjk e Gakpo) agevolerebbe l'inserimento di Beukema, che però ha una valutazione attorno ai 35 milioni di euro. L'ex Bologna, nei piani di Slot, rappresenterebbe un tassello importante per completare il reparto difensivo, che dovrebbe poter contare ancora su Ibrahima Konaté (rinnovo vicino) e Jeremy Jacquet, prenotato dal Rennes. Van Dijk va per i 35 anni e Giovanni Leoni avrà bisogno di tempo per tornare al massimo dopo il lungo stop per la rottura del crociato anteriore, ecco perché secondo i media inglesi Beukema è un profilo attenzionato dai Reds.