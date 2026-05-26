Calciomercato Napoli tra certezze, riscatti e rinnovi. E in entrata si lavora per Khalaili

Il Napoli ricomincia dalle certezze . E continua la fase dei riscatti: dopo quello di Rasmus Hojlund , obbligatorio dallo United con la qualificazione in Champions a fronte di un investimento da 44 milioni di euro che saranno aggiunti ai 6 del prestito iniziale, sarà riscattato anche Alisson Santos dallo Sporting Lisbona . Il Napoli eserciterà il suo diritto di acquisto versando 16,5 milioni , oltre ai 3,5 per il prestito corrisposti a gennaio. Le prime due pedine del futuro sono già in casa , basterà solo spostarle da una casella all’altra. E la stessa cosa accadrà con Amir Rrahmani : ha firmato da tempo il rinnovo del contratto e non resta che attendere l’annuncio ufficiale. Poi, Scott McTominay: un altro prolungamento scontato . E Leonardo Spinazzola : siamo alle battute finali dopo un lungo periodo di colloqui. Per finire, dovrebbe rinnovare anche Stanley Lobotka . È questa la spina dorsale sulla quale fondare il nuovo corso. Aggiungendo un po’ di freschezza da ricercare nei 21 anni di Anan Khalaili , il primo acquisto molto probabile per rinforzare la fascia destra. E respirando ancora la classe di Kevin De Bruyne , al secondo anno di contratto e a caccia di una stagione finalmente serena dopo l’infortunio e la spinta del Mondiale.

Il Napoli lavora all'affare Khalaili

IL TERZINO. Il ds Manna lavora da tempo all’affare che dovrebbe tingere d’azzurro la vita di Khalaili, terzino destro con spiccate caratteristiche offensive dell’Union Saint-Gilloise che ha realizzato il double in Belgio. Israeliano di Haifa, una ventina di milioni di euro di valutazione e gli occhi dei media del suo Paese che lo seguono con estrema attenzione per la portata dell’affare: potrebbe passare alla storia come il trasferimento più ricco di un giocatore nato in Israele. Di buonissimo livello è anche il carnet stagionale, soprattutto sotto l’aspetto realizzativo e nella rifinitura: 6 gol, di cui 3 in Champions (compreso uno all’Atalanta) e 6 assist. L’idea, ovviamente, è permettergli di crescere e migliorare al fianco di un totem come Di Lorenzo, ma le basi sembrano davvero molto buone. Ha esperienza nelle coppe internazionali, appuntamento che rinnoverebbe con il Napoli in Champions, e gioca in nazionale.

Juan Jesus al passo d'addio, Napoli a caccia di un difensore centrale

IN DIFESA. Il Napoli valuta con attenzione anche la possibilità di acquistare un difensore centrale di spessore, considerando l’addio di Juan Jesus, domenica al passo d’addio al Maradona e pronto a trovare una nuova sistemazione a zero. Da svincolato: piace allo Sporting Lisbona, tanto per citare un club sulle sue tracce. Dicevamo: il profilo finito nei radar del club è Mario Gila, 25 anni, centrale catalano che ha praticamente concluso il suo ciclo con la Lazio. Dopo quattro stagioni e con un anno ancora da spendere prima della scadenza del contratto: non rinnoverà e questa in arrivo sembra l’estate della sua inevitabile cessione. La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. In difesa sarà analizzata attentamente anche la posizione di Rafa Marin, di rientro dal prestito al Villarreal: potrebbe restare. Ma molto dipenderà anche dalle idee del nuovo allenatore.