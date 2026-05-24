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Gila criptico sul futuro alla Lazio: "Ho dato tutto per questo scudo, sono orgoglioso..."

Dopo l'ultima partita della stagione, il difensore spagnolo ha pubblicato una lettera emozionante sui suoi social: ecco cosa ha scritto
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Mario Gila e la Lazio chiudono la stagione con la vittoria all'Olimpico contro il Pisa. Nono posto in classifica al termine di un campionato stracolmo di difficoltà. Ora bisogna guardare al futuro, senza Sarri in panchina per i biancocelesti, e con alcuni pilastri della squadra in bilico, tra cui proprio il difensore spagnolo. Gila ha il contratto in scadenza nel 2027, nessuna possibilità di rinnovo e diversi top club italiani che sono interessati al giocatore. Il difensore, dopo l'ultima partita della stagione, ha pubblicato una lettera criptica sul suo futuro.

La lettera di Mario Gila

Ecco cosa ha scritto sul suo profilo ufficiale su Instagram, insieme alle foto più iconiche della stagione: "Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla LAZIO".

 

 

"Grazie ai miei compagni per i momenti indimenticabili"

Il difensore spagnolo ha anche voluto ringraziare i suoi compagni e la famiglia: "Prima di tutto, volevo ringraziare tutti i miei compagni per il sostengo che ci siamo dati nei momenti più difficili, per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme e anche per quelli quotidiani che ti rendono le giornate più felici". Nei commenti sono arrivati i cuori del compagno di squadra Kenneth Taylor. Gila prosegue: "Vorrei ringraziare specialmente la mia compagna per supportarmi nei momenti più importanti e soprattutto per darmi la gioia più bella mai vissuta nella mia vita: aver creato la nostra famiglia. Vi amo".

 

 

"Pedro, so che te ne vai con l'amaro in bocca ma ci mancherai tanto"

Infine, Gila ha voluto dedicare un passaggio anche al suo connazionale Pedro, che contro il Pisa ha giocato la sua ultima partita all'Olimpico con la Lazio: "E per ultimo, ringraziare a una leggenda del Calcio, Pedro. Te ne vai, e so che te ne vai con il sapore amaro di aver voluto vincere qualcosa, perché questo è proprio quello che ti contraddistingue: l’umiltà, il coraggio e la voglia di voler vincere sempre, che è quello che ci hai trasmesso in questi anni. Ti ringraziamo e ti ringrazio per essere stato al nostro fianco durante questi 5 anni. Ci mancherai tanto Pedro. Sei stato un punto di riferimento molto importante".

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